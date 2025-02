My Home My Destiny 2 Anticipazioni 24 febbraio 2025: Ali Riza lascia Emine senza parole...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 24 febbraio 2025 su Canale 5: Ali Riza fa una proposta ad Emine che lascerà quest'ultima di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 febbraio 2025 alle 16:50, fra Emine ed Ali Riza è in corso un'emozionante conversazione, che culmina con lui che le propone di diventare sua figlia. Lei accetta commossa. Quando arriva Nermin, Ali Riza confida a lei e ad Emine di avere un piano per fare una sorpresa a Sultan. Intanto, Baris fa una promessa a Zeynep: l'aiuterà a cercare sua sorella Gulbin. In seguito, Ali Riza prende le misure dell'anello di Sultan, ma qualcosa andrà storto. Poi, lo zio avvisa Baris: sta per fare la proposta alla sua amata!

My Home My Destiny Anticipazioni: Ali Riza spiazza Emine!

Ali Riza non vede l'ora di convolare a nozze con la sua "Sultana", ma prima sa di dover parlare a cuore aperto con una persona. L'uomo si avvicina ad Emine, ed inizia ad affrontare il delicato argomento con evidente imbarazzo. Allora, la giovane prende in mano la situazione per aiutarlo, e gli assicura di essere molto felice al pensiero che presto sposerà sua madre. Infatti, Sultan ha sofferto in passato, quindi ora merita di avere al suo fianco una brava persona che saprà amarla e rispettarla a dovere. A questo punto, Ali Riza spiazza Emine con una proposta: vorrebbe tanto che diventasse sua figlia. Emine, che non ha mai conosciuto l'affetto di un padre, accetta commossa. I due si abbracciano e Sultan li osserva emozionata da lontano...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris aiuta Zeynep a cercare Gulbin...

Nermin arriva al ristorante, ed Ali Riza coglie l'occasione per dire a lei e ad Emine di avere in mente un progetto che spera tanto di realizzare quanto prima, anche grazie al loro aiuto. Di che cosa si tratterà? Intanto, Baris sta chiedendo a Zeynep come stia "mamma Sakine", e la giovane gli risponde che, purtroppo, la madre sta soffrendo molto per Gulbin, la figlia maggiore che non vede da tantissimi anni ormai. Zeynep annuncia la sua intenzione di cercare Gulbin per riportarla a casa, in modo tale da alleviare finalmente le pene di Sakine, ed il rosso le assicura che farà del suo meglio per darle una mano a centrare il suo obiettivo.

Ali Riza prende la misura dell'anello di Sultan, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 24 febbraio 2025

Si sta per verificare un siparietto a dir poco comico al ristorante. Ali Riza deve prendere la misura dell'anello di Sultan, e così, con un escamotage, riesce a farglielo togliere. Tuttavia, qualcosa va storto. Quando la donna si rende conto che non c'è più traccia del suo gioiello, l'unico ricordo che le è rimasto della compianta madre, inizia ad agitarsi. L'uomo, dunque, deve farglielo subito riapparire dal nulla come per magia! Poco dopo, Ali Riza telefona a Baris per metterlo al corrente di ciò che succederà da lì a breve: sta andando in una gioielleria perché deve comprare un anello di fidanzamento per fare una romantica proposta di matrimonio a Sultan! Il rosso ne è felicissimo, così come Zeynep...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.