My Home My Destiny 2 Anticipazioni 26 febbraio 2025: Sakine e Nesrin s'incontrano! La donna riconosce la figlia?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 26 febbraio 2025 su Canale 5: Sakine incontra Nesrin e la guarda con sgomento...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 febbraio 2025 alle 16:50, Sakine sta confidando a Zeynep qual è il vero motivo per cui Gulbin decide di andare via di casa. Intanto, prosegue il piano per mettere a punto la sorpresa di Ali Riza per Sultan. Nermin, infatti, rovescia addosso a quest'ultima del succo, perché Emine deve portarle un altro vestito. Nel frattempo, in atelier arriva Gulbin: lei e Sakine finalmente s'incontrano. La donna ammette che ha notato una somiglianza sconvolgente. Infine, Baris confessa a Savas che la polizia non è riuscita a rintracciare Tarik, e all'improvviso sopraggiunge Ali Riza...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine fa una confessione a Zeynep...

All'atelier, Sakine e Zeynep si prendono una pausa dalla ricerca dell'abito: la donna deve raccontarle che cosa è accaduto prima che Gulbin fuggisse di casa. Sakine ammette che quest'ultima decise di scappare all'età di quindici anni perché lei non le aveva creduto quando le aveva raccontato dell'aggressione subita, e non l'aveva difesa quando Bayram l'aveva messa in punizione per qualcosa che lei non aveva mai fatto. Sakine si addossa tutta la colpa di ciò che è accaduto, anche se sottolinea che l'ha cercata a lungo ovunque, fino al momento in cui ha scoperto che si era trasferita in Germania...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin, Savas ed Emine "complici" di Ali Riza...

Prosegue il piano finemente architettato da Ali Riza, il quale vuole fare una sorpresa grandiosa alla sua "Sultana". Nermin, sotto lo sguardo divertito di Savas, getta addosso a Sultan del succo, in modo tale che Emine abbia una scusa per portarle un vestito più elegante da indossare. Infatti, tutti loro stanno collaborando con Ali Riza, affinché lui possa lasciare di stucco la sua futura moglie. Ma ce la faranno oppure combineranno un pasticcio?

Sakine incontra Gulbin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 26 febbraio 2025

In atelier arriva Gulbin. Zeynep l'accoglie calorosamente, mentre Sakine si trova in camerino, dove sta provando un abito per il matrimonio della figlia. Nel momento in cui la mamma esce fuori, la giovane dagli occhi di ghiaccio resta di sasso, mentre Sakine inizia a scrutarla con sconcerto. Ha forse capito di chi si tratta? Poco dopo, in effetti, la donna, incapace di trattenersi, ammette di notare una certa somiglianza tra lei e la figlia maggiore, la sua Gulbin. Nel mentre, Baris sta confidando a Savas che la polizia non è ancora riuscita a rintracciare Tarik; all'improvviso li raggiunge Ali Riza, il quale mostra ai nipoti l'incredibile anello di fidanzamento che ha acquistato per fare la proposta a Sultan...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 24 al 28 febbraio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.