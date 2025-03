My Home My Destiny 2 Anticipazioni 10 marzo 2025: Zeynep, Sakine e Gulbin in lacrime...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 10 marzo 2025 su Canale 5: per Zeynep, Sakine e Gulbin è tempo di affrontare un emozionante viaggio nei ricordi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 marzo 2025 alle 16:50, Ali Riza, Baris e Savas sono ancorasotto shock: non si sarebbero mai potuti immaginare che Nesrin fosse in realtà la sorella maggiore di Zeynep. Poi il rosso confida al fratello che Gulbin non rischia di finire in carcere, se Tekin e Meltem non la tradiranno. Intanto, anche Nuh e Cemile si dicono turbati dalla recente scoperta. Parallelamente, Zeynep, Sakine, Gulbin e le altre stanno facendo un toccante viaggio nei ricordi...

My Home My Destiny: Baris fa una confidenza a Savas...

Ali Riza, Baris e Savas si sono riuniti nel salone di casa loro per parlare degli ultimi avvenimenti. Se sono felici per la piccola ed intima cerimonia nuziale per sancire l'unione tra l'uomo e Sultan, sono anche scossi per aver scoperto che in realtà Nermin è Gulbin, la sorella maggiore di Zeynep. Non avrebbero mai nemmeno potuto immaginare una cosa simile. Quando Ali Riza si allontana per andare a riposare, l'avvocato confida al fratello che non è detto che Gulbin finisca nei guai con la giustizia: questo accadrebbe soltanto nel caso in cui Tekin e Meltem, rilasciando le loro deposizioni, la tradissero facendo il suo - vero - nome...

Nuh e Cemile parlano di Gulbin. Ecco quello che accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Nuh e Cemile sono sconvolti tanto quanto Ali Riza, Baris e Savas per aver scoperto che Nermin ha mentito a tutti, non rivelando di essere in verità Gulbin, la figlia maggiore di Sakine che era scappata di casa quando era soltanto un'adolescente. Poi, però, i coniugi passano ad altro argomento: sono molto contenti perché si sono finalmente riuniti. Nuh e Cemile si abbracciano e si stringono forti, sottolineando che ciò che si augurano davvero è che nessuno debba più essere separato dalle persone che ama...

Zeynep, Sakine e Gulbin si emozionano, nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 10 marzo 2025

A casa di Nermin, le donne sono ancora riunite in salone, dove è in corso un commovente viaggio nei ricordi. Sultan e Zeynep riportano alla memoria quando il povero Remzi era ancora vivo. Tutte loro hanno gli occhi lucidi, specialmente Sakine e Gulbin, le quali non riescono neanche a proferire parola tanta è l'emozione che stanno provando. Poi, la protagonista ribadisce con forza che, a parer suo, non dovrebbero sprecare questa seconda occasione che la vita ha offerto loro: dopo tante sofferenze, hanno la possibilità di essere di nuovo felici, insieme...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 10 al 14 marzo 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.