La Promessa: Novità in arrivo per la Soap di Rete4 e non solo a Natale 2024

Grandi novità in arrivo per La Promessa dal 23 dicembre 2024. La Soap di Rete4 si avvia a raddoppiare anzi triplicare i suoi appuntamenti per Natale 2024... e anche dopo!

Belle notizie aggiuntive per i fan de La Promessa. La Soap di Rete4 fa un regalo bellissimo a tutti i telespettatori appassionati della storia d’amore tra Jana e Manuel e non lo farà solo per Natale 2024 e Capodanno 2025. Scopriamo insieme cosa succederà dal 23 dicembre 2024 e quali novità sono in ballo nel palinsesto del “Quarto Canale”.

La Promessa: La Soap raddoppia il suo appuntamento a Natale 2024

La Promessa non andrà in vacanza. Diversamente da altre Soap, come Endless Love che sarà sospeso ma anche come Beautiful – che ci farà compagnia ma in replica – le avventure e l’amore di Jana e Manuel continueranno a stare con noi a Natale 2024 ma anche a Capodanno 2025, con puntate raddoppiate. Il cambio di programmazione natalizia ci riserverà degli episodi molto lunghi il 25 e il 26 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025.

Le puntate andranno in onda dalle ore 19.35 e finiranno intorno alle ore 21.40 per una durata di circa due ore. La Soap prenderà il posto di 4 di Sera di Paolo Del Debbio e ci farà quindi un bel regalo per la sera di Natale e Santo Stefano così come per la sera del primo dell’anno. Ma le sorprese non finiranno qui.

La Promessa: La Soap arriva di prima mattina su Rete4

Le sorprese non arriveranno solo il 25 e il 26 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 ma si partirà con i festeggiamenti per i fan, dal 23 dicembre 2024. Da lunedì infatti La Promessa arriverà anche di prima mattina, alle ore 7.40. Ci sarà quindi un episodio in meno di Terra Amara, in replica, per lasciare lo spazio a una puntata dell’amore tra Jana e Manuel che andrà in onda, anche lei, in replica. Le puntate inedite invece continueranno regolarmente, senza pause, dal lunedì alla domenica, nel access prime time, alle 19.35. Questa decisione permetterà ai fan di non perdere nemmeno un appuntamento.

La Promessa, Anticipazioni: cosa succederà prossimamente?

Le puntate della mattina, come abbiamo detto, saranno delle repliche ma la sera, alle ore 19.35 arriveranno gli episodi inediti de La Promessa che, ve lo riveliamo, saranno sempre più entusiasmanti. Si perché assisteremo molto presto al fidanzamento di Jana e Manuel e all’organizzazione del loro matrimonio, subito dopo che il Lujàn tornerà dalla Guerra, sano e salvo. Ma vedremo anche che Curro e Martina si allontaneranno sempre di più e che Curro sarà nei guai a causa di una donna che metterà in allarme il barone. Ma vedremo anche Teresa sposata con un uomo misterioso e Petra furiosa per questo ma anche sempre più determinata a vendicarsi di Cruz, che non avrà perdonato per la morte di Feliciano. Martina finirà in manicomio e sarà tutta colpa di Ayala mentre Catalina rimarrà incinta e rivedrà, dopo tempo, Pelayo.

Non vogliamo farvi ulteriori spoiler ma vi anticipiamo che ne vedremo veramente delle belle!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.