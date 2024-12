La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro nei guai a causa di una donna... e non è Martina

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che alla tenuta arriverà un nuovo personaggio femminile. Il suo nome sarà Julia e si scoprirà essere legata a Curro. Ma cosa vorrà da lui? Scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Rete4.

Nelle prossime puntate de La Promessa, presto in arrivo su Rete4, la famiglia dei Lujàn affronterà il tema della Prima Guerra Mondiale, a cui Curro e Manuel parteciperanno come volontari. I due ragazzi, ve lo anticipiamo, torneranno sani e salvi ma alcuni orrori vissuti sul fronte non li lasceranno mai.

A farne le spese sarà soprattutto Curro. Il giovane affronterà un nuovo personaggio, femminile, che entrerà a gamba tesa nelle trame della Soap e che diventerà una spina nel fianco – e nella coscienza – del giovane barone. Il suo nome è Julia e vi assicuriamo che di lei sentiremo parlare molto spesso… e a Martina non piacerà per nulla. Ma scopriamo insieme cosa sta per accadere.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro e Manuel si arruola come volontari nell’esercito

Nelle puntate italiane de La Promessa, quelle attualmente in onda su Rete4, si parla sempre più spesso della minaccia della guerra che sta per colpire l’Europa. Ebbene, come tutti i libri di storia di rivelano, il conflitto scoppierà davvero e sarà tremendo. Curro e Manuel, sensibili alla causa, decideranno di non rimanere con le mani in mano e di dare il loro contributo. I due si arruoleranno come volontari e lasceranno molto presto la tenuta, per correre al fronte, dove vivranno – purtroppo – dei momenti di grande tristezza e sofferenza. Gli orrori visti e affrontati, li cambieranno ma per fortuna non fiaccheranno i loro spiriti. Al loro ritorno a casa - perché torneranno sani e salvi, vi vogliamo subito rassicurare – riprenderanno la loro vita di sempre e mentre Manuel penserà al suo matrimonio con Jana, Curro affronterà una persona del suo recente passato.

La Promessa Anticipazioni, ecco cosa vedremo su Rete4: Alla tenuta arriva Julia!

Curro tornerà alla tenuta e continuerà il suo tira e molla con Martina. I due ragazzi non sembreranno trovare pace. Le cose si complicheranno quando alla tenuta dei Lujàn si presenterà una ragazza, una certa Julia. Il suo arrivo a La Promessa sarà più che mai provvidenziale. La giovane riporterà alla figlia di Margarita un orecchino prezioso perso dalla giovane durante un ricevimento. Martina e sua madre saranno molto felici di questo gesto e si prodigheranno a ringraziare la giovane per il favore ma anche a soccorrerla durante i suoi malori.

Julia, arrivata alla tenuta, si sentirà male e questo succederà quando nella stanza in cui sarà accolta si presenterà Curro. Una strana coincidenza, che in seguito si rivelerà non essere un caso. Sta di fatto che la ragazza si farà ospitare a casa dei Lujàn, con la scusa di essere malata e comincerà a tormentare il barone. Inizialmente sembrerà che il suo sia un interesse amoroso ma poi si scoprirà il vero motivo per cui è arrivata a bussare a casa di Cruz. E non sarà per nulla una motivazione gioiosa.

La Promessa Trame e Anticipazioni Spagnole: Julia vuole vendicarsi di Curro ed ecco perché

Curro si renderà conto di essere finito nel mirino di Julia e lo capirà pure Martina, che però penserà che la ragazza si sia invaghita del barone. Niente di più sbagliato, perché la giovane sarà arrivata alla tenuta per vendicarsi del fratello di Jana.

Julia rivelerà a Curro di chiamarsi in realtà Matilde e di sapere esattamente chi è lui. La giovane confesserà di essere convinta che lui sia il vero assassino del suo fidanzato Paco, un compagno di armi del fratello di Jana, morto durante la guerra e che il barone non riuscirà a salvare. La ragazza gli confesserà di averlo cercato in lungo e in largo per fare giustizia e di essere pronta a screditarlo davanti a tutti.

Curro cercherà di calmare la ragazza e le confesserà di non riuscire a togliersi dalla testa quel terribile giorno in cui ha dovuto dire addio al suo amico ma le dirà anche di non aver potuto fare nulla per salvarlo e di crucciarsi giorno dopo giorno per questo orrore. Matilde, che continuerà a mantenere la falsa identità di Julia, non lo starà nemmeno a sentire e continuerà a dargli il tormento e a farlo sentire sbagliato. Questo atteggiamento finirà per innervosire ma anche avvilire il fratello di Jana che, per fare ammenda, vorrà aiutare la disperata ragazza.

Sicuramente vi starete chiedendo se tra i due “nemici” alla fine succederà qualcosa di romantico, come le Soap ormai ci hanno insegnato. Bé, per il momento vi rispondiamo un secco sì e vi promettiamo che presto vi racconteremo anche questa storia. Per ora vi vogliamo lasciare con il fiato sospeso e farvi gustare queste novità, che sono già di per loro, gustose.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.