La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina finisce in manicomio!

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina verrà spedita in manicomio con l'accusa di aver cercato di avvelenare il conte Ayala, un vecchio amico di Cruz e amante di Petra. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in arrivo su Canale5.

Martina non riuscirà a recuperare la sua serenità, non in fretta e forse non del tutto. Dopo la morte di suo padre e la vincita di sua madre, per la ragazza si apriranno diverse strade, molto controverse. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che il suo amore per Curro non svanirà mai ma il ragazzo finirà per non credere più alle sue parole e a non voler più costruire – almeno per il momento – un futuro con lei. A peggiorare la sua situazione ci si metterà il conte de Ayala, un personaggio che conosceremo nei prossimi episodi e che si rivelerà essere non solo un vecchio amico di Cruz ma anche l’amante di Petra e padre di Feliciano! Ma attenzione, proprio lui sarà al centro di alcune trame che vedranno Martina accusata di averlo avvelenato e per questo, spedita in manicomio.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Il conte Ayala promesso sposo di Martina ma vuole Margarita

Nelle prossime puntate de La Promessa faremo la conoscenza del conte Ignacio de Ayala che sembrerà diventare l’alleato numero 1 di Petra contro Cruz. La cameriera della marchesa vorrà vendicarsi della morte di Feliciano, suo figlio, e spererà di trovare manforte nel conte, suo ex amante e padre dello sfortunato ragazzo. Peccato che il nobile abbia altro in mente che vendicare la sua progenie, che non ha nemmeno conosciuto. In accordo con la marchesa penserà di sposare Martina e di mettere quindi le mani su quella parte di tenuta, in mano a Margarita. Ma il fidanzamento con la giovane marchesina non lo renderà soddisfatto e punterà invece su prede ben più interessanti. Il suo interesse andrà alla madre della sua promessa sposa!

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Martina finisce in manicomio

Martina ha già dato prova di non sopportare lo stress e un nuovo fidanzamento imposto darà a tutti l’occasione per farla cadere in un tranello. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che la ragazza verrà accusata di aver avvelenato Ayala, per liberarsi di lui. Nella sua camera verrà infatti ritrovato il veleno e sarà la sua stessa madre a puntare il dito contro di lei e a decidere che debba essere ricoverata in manicomio. La povera marchesina, con Curro non più dalla sua parte e addirittura in guerra, si troverà a essere portata di peso nella casa di cura, da cui fuggirà molto presto. Ma non potrà certo far ritorno a casa, dove un covo di serpi sta ancora tramando contro di lei.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Petra scopre che Martina non ha avvelenato Ayala

Petra si accorgerà ben presto che il suo ex amante non ha alcuna intenzione di sostenere lei ma ha altri interessi in testa e si renderà pure conto che a provocare il suo avvelenamento è stato lui stesso. Mentre cercherà di sapere come sia morta Pia – certa che ci sia qualcosa che non torna nel suicidio della governante – scoprirà che il conte ha cercato e trovato un modo per liberarsi di Martina, per avere campo libero con Margarita e sposare lei invece che sua figlia. Ma la domestica – che dopo la morte dell’Adarre diventerà lei la governante – potrebbe non voler dire nulla a nessuno e usare questa informazione per ricattare Ignazio e farlo passare dalla sua parte, per la sua terribile vendetta.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.