La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana e Manuel si sposano!

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che molto presto Jana e Manuel diventeranno marito e moglie. Il marchese ha deciso di fare il grande passo e nulla e nessuno, questa volta, li ostacolerà. Scopriamo insieme cosa è successo negli episodi ancora inediti ma presto in arrivo su Canale5.

Buone notizie per Jana e Manuel. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che i due ragazzi non solo confermeranno di essere innamorati l’una dell’altro ma decideranno di fare il grande passo: quello di sposarsi! Ma come e quando accadrà? Quando vedremo questi episodi della Soap su Canale5 e potremo gioire con i nostri protagonisti? Scopriamolo insieme.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena muore. Manuel è libero ma si sente in colpa

Partiamo con il raccontarvi un episodio drammatico che presto sconvolgerà le trame de La Promessa. Vi abbiamo già rivelato, in un nostro articolo precedente, che Jimena si suiciderà. Nelle puntate in onda attualmente su Canale5, abbiamo già notato che la moglie di Manuel non gode di una forte sanità mentale e pare aver perso completamente il controllo dopo la fuga del marito, in seguito al ballo in maschera. Vi riveliamo che Jimena continuerà a dimostrare di non essere molto in sé e purtroppo la sua salute peggiorerà vistosamente, sino a portarla a provare a uccidere Catalina, a essere cacciata dalla tenuta, a tornare fingendo di stare meglio e a lanciarsi nel vuoto, dopo aver accusato tutti di non averla mai capita.

Una fine tragica per la ragazza, che lascerà senza parole Manuel e che lo porterà persino a sentirsi in colpa.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Blanca torna alla tenuta e aiuta Jana e Manuel

Prima di morire, Jimena rivelerà a tutti di aver desiderato solo di essere amata. Una confessione che spezzerà il cuore di Manuel, che si sentirà in colpa per la morte della moglie. Il marchese, pervaso dalla tristezza, prenderà le distanze da Jana ma il ritorno di Blanca, la sua amica, risolverà la situazione.

Il personaggio di Blanca è già comparso nelle puntate de La Promessa. La ragazza è una vecchia amica di Manuel, appassionata di fotografia. La giovane ha fatto visita al Lujàn all’inizio del 2024, su Canale5, e tornerà presto alla tenuta. Lo farà dopo la morte di Jimena e si renderà conto che l’amore tra il suo compagno di giochi e la cameriera a cui anche lei si è affezionata, ha subito un grosso contraccolpo. Decisa a non permettere che i due sprechino l’occasione di essere felici, li spingerà a superare il trauma del suicidio della marchesina e a pensare al loro legame, ora che hanno finalmente ottenuto la libertà che cercavano. E i suoi consigli – che già una volta erano serviti – torneranno a essere utili. Spingeranno Manuel a farsi avanti come mai prima di allora.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Manuel chiede a Jana di sposarlo

Manuel deciderà di farsi avanti con Jana e le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che il marchese e Jana, complice Blanca che li coprirà, passeranno una notte d’amore all’interno della tenuta. Dopo la passione, il Lujàn si presenterà di nuovo dalla cameriera e inginocchiandosi con un anello in mano, le chiederà di sposarlo. La nostra amata bionda, dopo aver sgranato gli occhi per la sorpresa, accetterà con trasporto di diventare sua moglie e i due si prepareranno a stupire tutti con le loro nozze, che dovranno però svolgersi all’oscuro dei marchesi.

Manuel e Jana prometteranno di occuparsi di tutto questo quando il marchese sarà tornato dalla Guerra, a cui deciderà di partecipare insieme a Curro. Il buon Lujàn deciderà di arruolarsi volontario e di dare una mano ma assicurerà alla sua fidanzata di tornare sano e salvo. E così farà, ve lo diciamo subito, e finalmente la vita dei due innamorati potrà recuperare la serenità… ovviamente Cruz permettendo. La marchesa non si renderà conto di quello che sta combinando suo figlio ma lo terrà comunque d’occhio, decisa a non permettere mai e poi mai che la sua famiglia possa subire ulteriori scandali.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.