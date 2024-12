La Promessa, Programmazione Natale 2024: Cambia il palinsesto della Soap di Rete4

Anticipazioni TV

Novità in arrivo per La Promessa. A Natale 2024 la Soap di Rete4 subisce un piccolo cambio di programmazione ma stavolta in positivo.

Grandi novità in arrivo per La Promessa per Natale 2024 ma anche per Capodanno 2025. La Soap, passata a Rete 4 in autunno, non subirà nessuno stop e rimarrà a farci compagnia per tutta la durata delle feste natalizie con qualche cambiamento che farà molto contenti i fan della storia d’amore di Jana e Manuel. Ma vediamo insieme cosa accadrà in questi particolari giorni.

La Promessa: ecco come cambia la programmazione a Natale 2024 e Capodanno 2025, Video

Scopri come cambia la programmazione de La Promessa nelle vacanze Natalizie. Guarda il video e poi scopri tutte le novità della Soap di Rete4.

Anticipazioni: Cambio programmazione della Soap per le vacanze natalizie 2024

La Promessa: la Soap in onda anche a Natale 2024, con una grande sorpresa

La Promessa è la Soap spagnola erede de Il Segreto e di Una Vita, che ci sta facendo compagnia su Rete4 dallo scorso settembre. La decisione di Mediaset di spostarla di rete, da Canale5 al “quarto canale”, è stata motivata sia per renderla traino della prima serata sia per concederle il giusto spazio e non relegarla, come accaduto in passato, a uno slot orario ridottissimo, di cui i fan si erano lamentati più di una volta sui canali social dedicati alle soap. Ebbene, gli affezionati alla storia d’amore tra Jana e Manuel saranno contenti di sapere che le vicende della tenuta dei Lujàn non si fermeranno e rimarranno in onda anche per Natale 2024, anzi raddoppieranno. Sì perché il 25 e il 26 dicembre 2024 saranno trasmesse dalle 19.35 come sempre ma termineranno alle ore 21.25 circa. Prenderanno il posto del programma 4 di Sera di Paolo De Debbio, che si prenderà una pausa in quelle giornate.

La Promessa: la Soap raddoppia anche a Capodanno 2025

La Promessa andrà in onda costantemente da lunedì a domenica anche nelle feste natalizie e raddoppierà, come abbiamo detto, nella giornata del 25 e del 26 dicembre 2024. Ma succederà la stessa cosa anche nella giornata di Capodanno 2025. Il 1° gennaio 2025 le avventure di Jana e Manuel dureranno circa due ore e andranno in onda dalle 19.35. Sarà quindi una bella sorpresa per i fan, come noi, che potranno passare il periodo di Natale e Capodanno in compagnia di una bella ma travagliata storia d’amore e intrighi com’è quella de La Promessa.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle puntate della Soap

La Promessa ci riserverà grandi sorprese anche nel 2025. Sì perché la storia di Manuel e Jana diventerà ancora più forte e nemmeno la Guerra Mondiale riuscirà a interromperla. Vi diamo qualche informazione, che forse avrete già scoperto con le nostre anticipazioni spagnole. Se non lo avete fatto… attenzione spoiler:

Jana e Manuel si fidanzeranno e penseranno al loro matrimonio. Questo dopo la morte di Jimena. La ragazza, ormai convinta di non poter più avere chance con il marito e ormai ombra di se stessa, si suiciderà. Dopo aver superato l’evento e dopo la partenza come volontario della Prima Guerra Mondiale, il marchese informerà la famiglia di amare Jana e di voler convolare a nozze con lei. Cruz inizialmente si opporrà ma poi accoglierà la cameriera nei piani alti, cercando di trasformarla in una signora. Catalina scoprirà di essere incinta e di aspettare il figlio di un uomo che si è allontanato da lei.

Leggi anche La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina è incinta!

Nella sua vita tornerà Pelayo, di cui la marchesina è rimasta innamorata nonostante la scoperta delle sue bugie. Martina e Curro saranno sempre più distanti e nella vita del barone arriverà Julia, una ragazza legata a lui da un terribile passato e che finirà per farsi sempre più vicina, sentimentalmente, al fratello di Jana.

Leggi anche La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro nei guai a causa di una donna... e non è Martina

Il matrimonio di Don Alonso e Cruz subirà un grosso scossone per un tradimento – ancora non accertato – da parte del marchese con una delle amiche di sua moglie. Insomma si prospettano grandi trame e grandi sorprese… e non ve le racconteremo tutte!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.