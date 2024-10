La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina è incinta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Catalina aspetta un bambino ma il padre non è Pelayo. Per la marchesina si prevedono guai in arrivo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in onda anche su Rete4.

La Promessa sta diventando sempre più interessante e le puntate spagnole della Soap ci riservano delle grandi sorprese. Degli episodi che stanno andando in onda ora in Spagna e che vedremo su Rete 4 molto presto, torna protagonista Catalina. La ragazza si è appena riconciliata con Pelayo, tornato alla tenuta dopo essere stato cacciato dalla stessa marchesina, e ha appena rivelato di essere incinta. Il padre del suo bambino non è però il conte. Ma andiamo per gradi e capiamo cosa sta succedendo negli episodi spagnoli e cosa vedremo molto presto anche in Italia.

La Promessa, Video Riassunto Anticipazioni Spagnole: Catalina è incinta

La promessa anticipazioni: Catalina scopre gli inganni di Pelayo

Partiamo da raccontarvi, se non l’avete già scoperto grazie alle nostre anticipazioni spagnole della promessa, che Catalina scoprirà molto presto che Pelayo le nasconde un grande segreto. La marchesina verrà a conoscenza dei traffici illeciti del suo fidanzato e capirà che il business delle confetture è stato solo una copertura per la vendita delle armi.la marchesina ne rimarrà sconvolta e caccerà il conte, rompendo il loro fidanzamento. Nel cuore della ragazza rimarrà però sempre un posto per il suo collega e amante, tanto che non riuscirà ad avere relazioni stabili e quindi a innamorarsi davvero di un altro uomo.

La promessa anticipazioni spagnole: Catalina rompe il suo fidanzamento con Adriano perché pensa a Pelayo

In un nostro articolo precedente vi abbiamo rivelato che Catalina avrà un nuovo amore ma non riuscirà a dimenticare Pelayo. Questo la porterà a rompere il fidanzamento con Adriano, che conoscerà tra qualche puntata in Italia, con cui stava per costruire una famiglia. Capito di non aver cancellato dal suo cuore il conte e pronta a dargli un’altra possibilità, la ragazza farà di tutto per contattarlo e per farlo tornare alla tenuta. I due cercheranno di capire se il loro rapporto potrà ripartire da dove si era interrotto ma ci sarà una novità che potrebbe non piacere per nulla al nobile e che potrebbe mettere la stessa figlia di Don Alonso in grande difficoltà.

Catalina rivelerà a Pelayo di essere incinta e che il padre è proprio Adriano con cui ha appena rotto.

Trame e anticipazioni spagnole la promessa: Catalina è incinta, cosa farà Pelayo?

Catalina sarà costretta a rivelare a Pelayo di essere incinta; di certo non potrà nasconderlo per tanto tempo e vorrà ricostruire il suo rapporto con il conte, basandosi sulla verità e non sulle menzogne. La notizia della gravidanza della marchesina lascerà ovviamente il ragazzo senza parole e probabilmente per il momento rimarrà un segreto tra di loro. Potrebbe però condizionare la loro relazione anzi lo farà sicuramente ma siamo molto curiosi di sapere in che modo. Pelayo potrebbe confessare a Catalina di essere pronto a fare il padre di un figlio non suo e quindi di recuperare il rapporto con lei totalmente oppure potrebbe rifiutarsi di starle accanto e di crescere un bambino che non ha il suo stesso sangue. Se dovesse accadere la seconda opzione siamo certi che la marchesina non se la vedrà bene e che Cruz farà di tutto per screditare la figliastra e per cacciarla finalmente dalla promessa. E non è detto che non lo faccia anche se Pelayo accetterà di sposare la sua ex fidanzata e faccia da padre al piccoletto in arrivo. Insomma le vicende che ruotano intorno al personaggio di Catalina si fanno sempre più interessanti sia in Spagna che in Italia e speriamo con tutto il cuore che la sorella di Manuel trovi finalmente la sua felicità.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.