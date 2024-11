La Promessa Anticipazioni Spagnole: Teresa si sposa ma lei e suo marito Marcelo nascondono un segreto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Teresa si sposerà e farà assumere suo marito come nuovo cameriere della tenuta. I due sposi nasconderanno però un grande segreto. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap presto su Rete4.

La vita di Teresa sta per cambiare. Tra poco, nelle puntate che arriveranno su Rete4, vedremo la cameriera lasciare la tenuta per tornare a casa sua e riprendersi dal dolore per la morte di Feliciano. Le anticipazioni spagnole della Soap ci rivelano che l’assenza della domestica non durerà a lungo. Farà infatti presto ritorno nelle terre dei Lujàn con una sorpresa: un marito!

Teresa tornerà sposata con un affascinante ragazzo, sua vecchia conoscenza, di nome Marcelo. Pia assumerà entrambi e Petra andrà su tutte le furie. Non vedrà di buon occhio che l’innamorata di suo figlio abbia voltato pagina. Ma la domestica non sarà felice come dice di essere. Lei e il suo consorte nasconderanno un segreto… che potrebbe distruggerli.

La Promessa Anticipazioni: Teresa si sposa ma lei e suo marito nascondono un segreto! Video

Scopri le anticipazioni di cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa ma prima incuriosisciti guardando il video qui sotto dedicato agli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4.

Anticipazioni: Anticipazioni Spagnole: Teresa si sposa ma lei e suo marito nascondono un segreto!

La Promessa Anticipazioni: Teresa lascia la tenuta

Cominciamo dalle anticipazioni più imminenti. Come vi abbiamo detto sopra, Teresa lascerà molto presto la tenuta. La ragazza non riuscirà a riprendersi dall'addio a Feliciano e, per poter recuperare un po’ di serenità, deciderà di lasciare i luoghi in cui è stata felice con lo sfortunato cameriere, e tornerà a casa sua. Tutti la saluteranno con affetto e le augureranno di riuscire a riprendersi e magari anche di rifarsi una vita. Saranno sicuri che Teresa, attorniata dalla sua famiglia, possa ritrovare la pace e in effetti sembrerà proprio che l’aria di casa sua le giovi moltissimo.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Teresa si sposa e torna alla tenuta con suo marito

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Teresa non mancherà per molto tempo dalla tenuta e farà ritorno nelle terre dei Lujàn, portando con sé una grande sorpresa: un marito. La ragazza si presenterà da Pia per riavere il suo lavoro e con lei ci sarà il suo consorte, Marcelo, che verrà assunto come lei dalla governante. La domestica racconterà a tutti che il suo innamorato è un vecchio amico, con cui ha passato l’infanzia, e dirà che l’amore è scattato all’improvviso, dopo poco tempo dal suo rientro a casa. La cosa farà infuriare Petra, che non sopporterà di sapere che la fidanzata di suo figlio ha voltato pagina ed è felice. Ma questa serenità sarà solo di facciata. Teresa e Marcelo nasconderanno un segreto.

La Promessa Trame e Anticipazioni Spagnole: Teresa e Marcelo nascondono un segreto

Petra sarà furiosa contro Teresa e l’accuserà di aver dimenticato suo figlio troppo in fretta. La domestica ci rimarrà molto male ma non si lascerà distruggere dai commenti negativi della donna che avrebbe dovuto diventare sua suocera… e lo farà per impedire che qualcuno scopra che sta nascondendo qualcosa.

Teresa e Marcelo nasconderanno un segreto, ancora adesso non rivelato nelle puntate della Soap in onda in Spagna. I ragazzi si vogliono molto bene, Teresa dice di amare il marito, ma sembra che il loro matrimonio sia una farsa e che addirittura non siano nemmeno sposati. Ma cosa potrebbero nascondere di così grave da aver spinto due persone unite come loro a fingere una tale situazione? Teresa potrebbe aver aiutato Marcelo a fuggire da qualcosa o da qualcuno, portandolo alla tenuta e facendolo assumere oppure potrebbe essere il contrario, ovvero che Marcelo potrebbe aver sostenuto la sua amica d’infanzia in un momento difficile.

Qualunque sia la verità, Teresa ha dichiarato di essere in grande difficoltà e di non riuscire più a mentire. Una rivelazione che potrebbe costarle cara, portandola a fare una mossa falsa o che potrebbe spingere Petra a indagare su di lei, per vendicarsi.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.