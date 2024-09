La Promessa Anticipazioni 9 settembre 2024: Vera esce allo scoperto. Per Pia è un vero guaio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 9 settembre 2024. Nelle trame dell’episodio della Soap Vera si aggirerà tra le sale della tenuta e metterà Pia in difficoltà. Intanto Abel troverà un altro indizio, utile a trovare Maria.

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 settembre 2024, alle ore 13.45 circa, Pia dovrà frenare la sua rabbia sia con Jana che con Lope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante non riuscirà a tollerare che la cameriera abbia rivelato a Curro che Diego è figlio del barone e non sopporterà nemmeno che il cuoco le abbia nascosto un’intrusa. Vera, tradendo la promessa fatta al suo giovane salvatore, vestita da domestica si troverà a versare casualmente il tè alle marchese e farà persino una buona impressione. Alla tenuta comincerà a circolare la notizia che la governante abbia assunto una nuova ragazza al posto di Maria, che non è ancora tornata a casa. Pia non sarà per nulla contenta di dover gestire una situazione inaspettata e complicata. Intanto Margarita e Don Lorenzo osserveranno commenteranno lo strano comportamento di Cavendish e decideranno di indagare su Jeronimo e sul suo vero rapporto con Pelayo mentre quest’ultimo tenterà di convincere l’inglese e a non usare più La Promessa come base per lo smercio delle armi. Abel chiederà a Catalina di aiutarlo a scoprire dove possa trovarsi la sabbia gialla che ha individuato sotto le scarpe di Valentin mentre Feliciano confermerà a Teresa che Pia gli ha chiesto di perdonare Petra.

La Promessa Anticipazioni: Vera esce allo scoperto e mette Pia in difficoltà

Lope è stato protagonista di una strana sorpresa. Mentre cercava Maria, si è imbattuto in una giovane spaurita e in fuga, alla quale ha proposto di trasferirsi alla tenuta, per trovare riparo e conforto. Il cuoco le ha però chiesto di rimanere nella soffitta, affinché nessuno scoprisse di lei. Peccato che Vera, questo il nome della nuova arrivata, non rispetti il patto e che, vestita da cameriera, cominci ad aggirarsi tra le lussuose sale di casa di Don Alonso. La ragazza si troverà a servire il tè alle marchese e farà talmente tanto una bella impressione, da far arrivare la notizia a Pia. I Lujàn penseranno che la domestica sia la sostituta di Maria e che la governante abbia provveduto a seguire gli ordini di Cruz. Pia si troverà quindi a dover gestire una situazione inattesa e complicata ma anche a non riuscire a perdonare Jana per aver rivelato a Curro che Diego è figlio del barone.

Anticipazioni La Promessa: Margarita e Don Lorenzo sempre più sospettosi

Margarita sospetta di Pelayo e si è alleata con Don Lorenzo per capire cos’abbia in mente. Il Capitano ha sorpreso il conte in compagnia di Jeronimo e Cavendish e la cosa è risultata piuttosto strana. Nonostante l’intervento di Catalina, che ha pregato gli zii di smetterla di indagare sul conto del suo socio, i due continueranno a ragionare sullo strano comportamento dell’inglese e penseranno di indagare su Jeronimo, che non essere un valletto come invece afferma. Sotto torchio ma soprattutto preoccupato della presenza della Guardia Civile, in azione per ritrovare Maria, Pelayo tenterà di evitare che La Promessa sia ancora usata come base per lo scambio e lo smercio delle armi ma il suo tentativo sarà vano.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel ha un nuovo indizio per trovare Maria

Abel troverà un nuovo indizio sul corpo di Valentin. Sotto le scarpe del criminale c’è della sabbia gialla, diversa dalla terra scura che circonda la tenuta. Per il medico sarà il segnale che la giovane è stata portata in una cava o comunque in un posto lontano da La Promessa. Chiederà quindi aiuto a Catalina per sapere se lei abbia già visto delle sabbia di quel genere, intorno alla sua casa. A risolvere l’enigma ci penserà Don Alonso, che ricorderà la presenza di alcune grotte sabbiose nei dintorni. Feliciano invece rivelerà a Teresa che Pia sta cercando di farlo riavvicinare a Petra. Il ragazzo le chiederà di smetterla di insistere anche lei su questo argomento e, visto che lei non mollerà la presa, finirà per allontanarsi.

