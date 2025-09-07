Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda l'8 settembre 2025 su Rete4 vedremo Don Alonso spingere Catalina a perdonare Pelayo ma per la marchesina non sarà possibile e dovrà svelare il perché. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap.

Don Alonso non può sopportare che sua figlia sia travolta dallo scandalo e nella puntata de La Promessa, in onda l’8 settembre 2025 alle ore 19.40 su Rete4, cercherà di convincere Catalina a perdonare Pelayo e a risolvere le cose con lui. L’intento del marchese sarà quello di salvare l’onore della sua primogenita e della sua famiglia, impedendo che la giovane abbia un figlio illegittimo. Il nobile chiederà aiuto a Manuel affinché, insieme a lui, convinca la sorella a fare il passo verso il suo ex futuro marito. La giovane marchesina non potrà accontentare né suo padre né suo fratello e per un motivo molto semplice, che si troverà costretta a rivelare. Ma vediamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

Catalina vuole dimenticare Pelayo ne La Promessa

L’ultimo confronto tra Catalina e Pelayo è stato devastante. Il conte ha confessato alla sua ex futura moglie tutta la verità su di lui e sui piani della marchesa, decisa a liberarsi di lei. Pelayo è stato per la prima volta totalmente sincero con lei, dicendole anche di non sentirsi pronto a diventare padre, per giunta di un figlio non suo. Le confessioni del nobile hanno fatto infuriare la marchesina e le hanno fatto capire, una volta per tutte, di non poter più avere a che fare con lui. Catalina ha deciso di dimenticare il suo ex amore e di andare avanti per la sua strada, nella speranza che Adriano possa tornare a Lujàn, come ha fatto già una volta senza però avere il coraggio di avvicinarsi a lei, perché in procinto di sposarsi.

La Promessa Anticipazioni 8 settembre 2025: Don Alonso sprona Catalina a perdonare Pelayo

Catalina non vuole avere più nulla a che fare con Pelayo ma suo padre non è del suo stesso parere. Don Alonso vuole evitare che sua figlia viva uno scandalo, dando alla luce un figlio illegittimo. Il marchese ha paura che sulla sua bambina e sulla sua famiglia ricada un’onta difficile da smacchiare e che la sua primogenita non trovi mai più un uomo disposto a occuparsi di un figlio non suo. Il nobile ovviamente ignora la verità dietro alla gravidanza di Catalina e spronerà la ragazza a perdonare il conte e a risolvere le cose con lui.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso chiede aiuto a Manuel per “salvare” Catalina

Don Alonso non ha nessuna intenzione di mollare la presa su Catalina, convinto che sua figlia debba sposare Pelayo per non rimanere sola e per non crescere un figlio illegittimo. Il marchese è talmente determinato a evitare questo da chiedere aiuto a Manuel. Sapendo quanto i due fratelli siano uniti e quanto si ascoltino a vicenda, Alonso spererà che suo figlio convinca la sorella a perdonare Pelayo, senza sapere una verità drammatica dietro a tutto questo. Vedendo suo padre e suo fratello così tanto scatenati, Catalina capirà di dover confessare il suo segreto, una volta per tutte.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.