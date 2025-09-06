TGCom24
La Promessa Anticipazioni 7 settembre 2025: Julia salva Martina mentre Jana torna a casa!

Silvia Farris
Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 7 settembre 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Julia fermerà la furia di José Juan. Martina sarà salva ma...

La Promessa Anticipazioni 7 settembre 2025: Julia salva Martina mentre Jana torna a casa!

Julia riuscirà a evitare un nuovo lutto per i Lujan. Nella puntata de La Promessa in onda il 7 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la giovane fermerà la furia di José Juan, deciso a uccidere Martina, per lui l’ostacolo alle nozze tra la sua ex cognata e Curro. Julia rivelerà quanto successo al baronetto, che deciderà di dare un taglio netto a questa assurda situazione in cui si è trovato. Jana tornerà a palazzo per la felicità di Manuel e per l’ira di Cruz, che sgriderà la ragazza per non essere corsa a porgerle le sue scuse. L’ex cameriera non si lascerà spaventare dalla voce alta della sua futura suocera e metterà le cose in chiaro: non intende più farsi mettere in piedi in testa. Dopo aver sconvolto la marchesa, la giovane chiederà un misterioso favore a Maria mentre Petra minaccerà Don Ricardo di rivelare a Santos tutta la verità su sua madre se non lo farà lui. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 7 settembre 2025: Julia salva la vita a Martina

José Juan ha scelto di risolvere la situazione di Julia e Curro a modo suo. Dopo essersi convinto che il baronetto non sposa sua cognata per via di Martina e aver persino ricevuto il permesso da Don Lorenzo di punire Curro, ha preso un fucile in mano e ha deciso di uccidere Martina, inconsapevole del pericolo che sta correndo. Julia scoprirà le terribili intenzioni del fratello di Paco e correrà in soccorso della marchesina, fermando l’uomo ed evitando la catastrofe. La ragazza non potrà fare finta di nulla e correrà a informare Curro di quanto successo, scatenando nel baronetto la voglia di mettere fine, una volta per tutte, a questa terribile e preoccupante situazione.

Jana torna a casa! Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel ha cercato Jana come un pazzo e per fortuna il ragazzo potrà finalmente riabbracciare la sua amata. L’ex cameriera tornerà a casa e si riunirà al suo amato e ai suoi amici, felici di rivederla sana e salva. Cruz sarà furente invece. La marchesa non perderà occasione di rimproverare la giovane e si lamenterà del fatto che lei non sia andata subito da lei per porgerle le sue scuse. Jana non si lascerà intimidire e affronterà a testa alta la marchesa, dicendole di non avere più intenzione di abbassare la testa davanti a lei e di accettare i comportamenti scorretti nei suoi confronti. La sorella di Curro dimostrerà di aver ritrovato il suo coraggio e la sua determinazione ma soprattutto sembrerà avere un piano, tantoché chiederà a Maria un misterioso supporto. Di cosa si tratterà?

La Promessa: Petra minaccia Don Ricardo

Pia indaga sulla moglie di Don Ricardo e potrebbe presto scoprire una verità che il maggiordomo vuole tenere nascosta sia a lei che a Santos. Peccato però che Petra ne sia già al corrente e non voglia farsi sfuggire l’occasione di rovinare la felicità della sua rivale. La governante vuole anche aiutare, a modo suo, il giovane Santos, desideroso di sapere che fine abbia fatto sua madre. E proprio per questo Petra minaccerà Ricardo di rivelare lei a suo figlio la verità sulla sua mamma se lui non si deciderà a dirgli tutto. Che farà il domestico? Cederà ai ricatti della spregevole madre di Feliciano?

Foto Credit: ©RTVE

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.

