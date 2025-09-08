La Promessa Anticipazioni 9 settembre 2025: Catalina confessa tutto ma Don Alonso non si arrende!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 9 settembre 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina confesserà a Don Alonso la verità sul bambino ma il marchese non riuscirà a crederle.

Catalina sarà costretta a rivelare a Don Alonso tutta la verità che sino a ora ha nascosto. Nella puntata de La Promessa in onda il 9 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la marchesina confesserà al padre che Pelayo non è il padre del bambino ma il nobile non le crederà soprattutto perché sua figlia si rifiuterà di dirgli chi è il fantomatico genitore della creatura in arrivo. Intanto Jana esigerà che Cruz si faccia da parte e smetta di impedirle di frequentare i suoi amici e in cambio le giurerà di non rivelare la sua vera identità. Ma un segreto sta comunque per venire alla luce e per la moglie di Don Alonso non sarà facile risolvere la situazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 9 settembre 2025: Catalina confessa a Don Alonso la verità sul bambino

Don Alonso è scatenato; il marchese vuole a tutti i costi che Catalina faccia pace con Pelayo e che i due, ritrovata l’intesa, si sposino. Il nobile ha paura che sua figlia rimanga sola e debba occuparsi di un figlio illegittimo, cosa che scatenerà lo scandalo su di lei e su tutta la loro famiglia. Catalina non può però perdonare il conte, non dopo quello che ha scoperto su di lui e non dopo aver saputo che lui non potrà mai e poi mai fare da padre a un figlio non suo. Visto le insistenze di suo padre, che ha persino chiesto aiuto a Manuel, la ragazza deciderà di confessare la verità nascosta da tempo. Catalina dirà a Don Alonso che Pelayo non è il vero genitore del bambino ma non otterrà purtroppo l’effetto sperato.

Don Alonso non crede a Catalina, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Catalina confesserà a Don Alonso che Pelayo non è il vero padre del bambino che aspetta e farà capire di essersi concessa a un altro uomo. Il marchese non le crederà anzi non la vorrà nemmeno stare ad ascoltare, soprattutto perché la ragazza si rifiuterà di confessargli chi è il vero genitore del piccolo in arrivo. Catalina non vorrà che si sappia di Adriano affinché il giovane non corra alcun pericolo, visto la poca allegria con cui è stato accolto al tempo della loro relazione proibita.

La Promessa Anticipazioni: Tra Cruz e Jana è scontro aperto!

Jana è tornata alla tenuta con una nuova certezza: non permetterà a Cruz di sabotarla. La marchesa continuerà a tormentare la ragazza, decisa a liberarsi di lei ma si imbatterà in una giovane molto più determinata di prima. Durante l’ennesimo diverbio tra le due, l’ex cameriera metterà in chiaro le cose con la sua futura suocera e le dirà di non avere più alcuna intenzione di stare lontana dai suoi amici. Cruz dovrà rassegnarsi all’idea che sua nuora, la moglie dell’erede del marchesato, frequenti dei semplici domestici e che si comporti come una persona umile. Jana le dirà di avere qualcosa in cambio per lei. Se la nobile smetterà di tormentarla e si farà da parte, lei non rivelerà a nessuno chi è veramente e che Curro è in realtà suo fratello. Nonostante l’allettante proposta, Cruz non si lascerà incantare ma attenzione, la bella fidanzata di Manuel ha un altro asso nella manica. Sì perché ha chiesto a Maria di intrufolarsi in camera di Petra e di trovare gli inviti alla sua festa di fidanzamento, che lei ha scoperto non essere mai stati mandati. Insomma Jana ha trovato la prova per dimostrare a tutti che la sua “amorevole suocera” ha sempre cercato di ostacolarla e sarà pronta a mostrarla appena la Fernandez le avrà portato le lettere.

