TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, la sua vita non è ancora salva!
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, la sua vita non è ancora salva!

Silvia Farris
16

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 settembre 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Marcelo spaventato dal ritorno del Duca de Carril alla tenuta. Perché il nobile ha deciso di bussare di nuovo alla porta dei marchesi di Lujàn? Vorrà regolare i conti con lui?

La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, la sua vita non è ancora salva!

Marcelo pensava di averla fatta franca ma le cose non stanno andando come da lui previsto. Nella puntata de La Promessa in onda il 13 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il giovane scoprirà con orrore che il Duca de Carril sta per tornare alla tenuta. Il cameriere tremerà al pensiero che il padre di Vera o il suo assistente l’abbiano riconosciuto e che la sua vita sia di nuovo in pericolo. Riuscirà a farla franca oppure questa volta dovrà fare i conti con il suo passato, quello stesso che lo ha costretto a fingere di essere il marito di Teresa? Intanto Pia e Don Ricardo dovranno affrontare delle verità sulla moglie del maggiordomo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, il Duca sta per tornare!

La visita del Duca De Carril alla tenuta, la prima, ha fatto gelare il sangue a tutti. Vera si è tagliata una mano per evitare di servire il padre e per essere scoperta da lui mentre Marcelo ha cercato non farsi vedere né dal nobile né dal suo valletto. Il motivo è molto semplice: il ragazzo non può farsi riconoscere perché non deve essere trovato, non dalle persone che lo tengono sotto scacco. Purtroppo nel passato del fratello di Teresa ci sono dei segreti inconfessabili e che devono rimanere tali per evitare il carcere e forse persino la pena capitale. Per questo motivo Teresa ha finto che lui fosse suo marito e ha cercato di tenerlo in salvo nella tenuta dei Lujàn. Il suo piano ha funzionato sino a ora e le cose si stanno complicando visto che il duca sta per tornare.

La Promessa: Marcelo è in pericolo?

Il ritorno del Duca de Carril è un vero problema. Nessuno sa perché il nobile stia tornando, soprattutto perché Don Alonso ha rifiutato l’accordo con lui. Marcelo comincerà a temere che il duca stia ritornando per lui oppure per Vera ma questo significherebbe che uno dei due o entrambi sono stati scoperti e quindi in pericolo di vita. Il giovane fratello di Teresa non riuscirà a vincere la sua terribile inquietudine e sarà nervosissimo; come lui anche la cameriera, che di certo non vuole finire di nuovo tra le grinfie del suo terribile genitore.

Pia scoprirà la (vera) verità su Don Ricardo? Ecco cosa succederà ne La Promessa

Sotto consiglio di Don Romulo, Pia ha chiesto di nuovo spiegazioni a Don Ricardo su sua moglie. A metterle il tarlo del sospetto è stata Petra, che si è detta certa che la consorte del maggiordomo sia viva. Speranzosa che la governante abbia detto una delle sue cattive bugie, Pia ha pregato il suo innamorato di dirle tutto, una volta per sempre, e lui ha cominciato a raccontarle come sono andate le cose. Ma le avrà confessato tutta la verità oppure qualcosa rimarrà ancora nascosto?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Ballando con le stelle, infortunio per Andrea Delogu? Ecco come stanno andando le prove
news VIP Ballando con le stelle, infortunio per Andrea Delogu? Ecco come stanno andando le prove
Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua
news VIP Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Esma a letto con Esat ma se ne pentirà amaramente... e sarà un dramma!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Esma a letto con Esat ma se ne pentirà amaramente... e sarà un dramma!
La forza di una donna Anticipazioni 13 settembre 2025: Si mette male per Ceyda e Yeliz...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 13 settembre 2025: Si mette male per Ceyda e Yeliz...
Caroline Tronelli sparisce da Instagram, la scelta della fidanzata di Stefano De Martino
news VIP Caroline Tronelli sparisce da Instagram, la scelta della fidanzata di Stefano De Martino
Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"
news VIP Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
news VIP Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo
news VIP Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV