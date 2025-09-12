La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, la sua vita non è ancora salva!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 settembre 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Marcelo spaventato dal ritorno del Duca de Carril alla tenuta. Perché il nobile ha deciso di bussare di nuovo alla porta dei marchesi di Lujàn? Vorrà regolare i conti con lui?

Marcelo pensava di averla fatta franca ma le cose non stanno andando come da lui previsto. Nella puntata de La Promessa in onda il 13 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il giovane scoprirà con orrore che il Duca de Carril sta per tornare alla tenuta. Il cameriere tremerà al pensiero che il padre di Vera o il suo assistente l’abbiano riconosciuto e che la sua vita sia di nuovo in pericolo. Riuscirà a farla franca oppure questa volta dovrà fare i conti con il suo passato, quello stesso che lo ha costretto a fingere di essere il marito di Teresa? Intanto Pia e Don Ricardo dovranno affrontare delle verità sulla moglie del maggiordomo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, il Duca sta per tornare!

La visita del Duca De Carril alla tenuta, la prima, ha fatto gelare il sangue a tutti. Vera si è tagliata una mano per evitare di servire il padre e per essere scoperta da lui mentre Marcelo ha cercato non farsi vedere né dal nobile né dal suo valletto. Il motivo è molto semplice: il ragazzo non può farsi riconoscere perché non deve essere trovato, non dalle persone che lo tengono sotto scacco. Purtroppo nel passato del fratello di Teresa ci sono dei segreti inconfessabili e che devono rimanere tali per evitare il carcere e forse persino la pena capitale. Per questo motivo Teresa ha finto che lui fosse suo marito e ha cercato di tenerlo in salvo nella tenuta dei Lujàn. Il suo piano ha funzionato sino a ora e le cose si stanno complicando visto che il duca sta per tornare.

La Promessa: Marcelo è in pericolo?

Il ritorno del Duca de Carril è un vero problema. Nessuno sa perché il nobile stia tornando, soprattutto perché Don Alonso ha rifiutato l’accordo con lui. Marcelo comincerà a temere che il duca stia ritornando per lui oppure per Vera ma questo significherebbe che uno dei due o entrambi sono stati scoperti e quindi in pericolo di vita. Il giovane fratello di Teresa non riuscirà a vincere la sua terribile inquietudine e sarà nervosissimo; come lui anche la cameriera, che di certo non vuole finire di nuovo tra le grinfie del suo terribile genitore.

Pia scoprirà la (vera) verità su Don Ricardo? Ecco cosa succederà ne La Promessa

Sotto consiglio di Don Romulo, Pia ha chiesto di nuovo spiegazioni a Don Ricardo su sua moglie. A metterle il tarlo del sospetto è stata Petra, che si è detta certa che la consorte del maggiordomo sia viva. Speranzosa che la governante abbia detto una delle sue cattive bugie, Pia ha pregato il suo innamorato di dirle tutto, una volta per sempre, e lui ha cominciato a raccontarle come sono andate le cose. Ma le avrà confessato tutta la verità oppure qualcosa rimarrà ancora nascosto?

