La Promessa Anticipazioni 9 febbraio 2025: Pia non ha più tempo, deve fuggire!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 9 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Pia trova una bottiglietta di cicuta nella sua camera e capisce di non avere più tempo: deve sparire!

Per Pia arriverà il momento di agire e di sparire dalla circolazione. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 9 febbraio 2025 – alle ore 19.35 su Rete4 - la cameriera capirà di non avere più tempo e di dover fuggire, in qualche modo, dalla tenuta. Tornata nella sua camera, che ora condivide con Jana, scoprirà un flacone di cicuta e capirà che Don Gregorio è riuscito a intrufolarsi nella dimora de Lujàn. Intanto Cruz affronterà Don Alonso, ormai al corrente del suo piano per internare Catalina. La marchesa vorrà sapere cosa intenda fare suo marito con la figlia e spererà che non voglia riammetterla a palazzo, dove tornerà a darle il tormento.

La Promessa Anticipazioni 9 febbraio 2025: Pia deve fuggire!

Pia trema da giorni ovvero da quando ha scoperto che Don Gregorio è stato scarcerato ed è tornato a cercarla. Tutti alla tenuta si stanno muovendo per aiutarla, persino Don Ricardo, che l’ha colpita dicendole che le starà accanto e la proteggerà. La cameriera si renderà conto però che nonostante la protezione da parte di tutti – tranne di Petra – il suo folle marito è stato in grado di intrufolarsi nella sua stanza e di lasciarle un avvertimento che lascia poco all’immaginazione. Pia troverà un flacone di cicuta, l’erba con cui Gregorio aveva tentato di provocarle l’aborto. L’ex governante comprenderà che è tempo di fuggire a gambe levate. Ma siamo sicuri che la cicuta non l'abbia lasciata qualcun altro? Possibile che Petra, per far del male alla sua rivale, abbia deciso di allearsi con l’ex maggiordomo, con cui tra l’altro andava molto d’accordo?

La Promessa Anticipazioni: Cruz non manderà Catalina in manicomio

Il piano di Cruz è fallito. La marchesina ha scoperto che la sua matrigna la voleva mandare in manicomio e ha fatto di tutto per evitarlo. Quel che è peggio è che suo marito sa tutto di questa storia e si è infuriato con lei. Don Alonso ha avuto la prova che di sua moglie non ci si possa fidare e che non abbia mai smesso di tramare contro tutti coloro che non le vanno a genio. Sarà forse per quello che si è avvicinato a Maria Antonia, in modo tanto stretto da cominciare a farci pensare che possa provare per lei qualcosa?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Cruz ha paura che Catalina torni a casa

Catalina si è trasferita nell’hangar e la cosa non è dispiaciuta alla marchesa, che non ha avuto più la figliastra in mezzo ai piedi. La marchesa avrà però molta paura che la ragazza torni a casa, dopo che il suo piano è stato scoperto. La nobildonna cercherà di capire quale destino l’aspetti e se Catalina ritornerà o meno a essere una spina nel fianco per lei. Vi riveliamo che la giovane farà sì ritorno a La Promessa ma non certo per dare il tormento alla matrigna… ma per sostenere la sua amata cugina Martina.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.