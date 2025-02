La Promessa Anticipazioni 6 febbraio 2025: Petra va su tutte le furie. Ayala la pagherà cara molto presto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 6 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Petra si scatenerà ancora di più contro Ayala mentre i domestici organizzeranno un piano per tenere Pia al sicuro di Don Gregorio.

Petra affilerà le armi e non solo contro di domestici che ora devono rispondere a lei e ai suoi ordini. Nella puntata de La Promessa in onda il 6 febbraio 2025, vedremo la cameriera infuriarsi per un altro gesto agghiacciante di Ayala. Le anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che la governante scoprirà che il suo ex amante ha regalato a Margarita la perla che aveva acquistato per lei. La donna andrà su tutte le furie e aumenterà il suo risentimento nei confronti dell’ex compagno, che presto assaggerà tutta la sua ira. Intanto i camerieri cominceranno a organizzarsi per difendere Pia dal ritorno di Don Gregorio. Jana si trasferirà nella camera della sua amica mentre Don Romulo cercherà di tenere lontano l’ex maggiordomo. Pia continuerà a vivere nel terrore e come se non bastasse Cruz continuerà a umiliarla dandole lavori sempre più degradanti. Intanto Romulo sgriderà Santos per come si è comportato con Lope ma il figlio di Don Ricardo non si lascerà minimamente scalfire e sfiderà il suo superiore.

La Promessa Anticipazioni 6 febbraio 2025: Petra sempre più furiosa contro Ayala

Petra è la nuova governante e questo ruolo, a lungo desiderato, la mette in una posizione di grande vantaggio. La donna è molto soddisfatta di essere riuscita a conquistare quello che da tempo desiderava ma purtroppo per lei non potrà godere interamente di questo momento felice. A darle noia e a scatenarle un mix tra gelosia e risentimento, ci penserà Ayala. Petra scoprirà che il conte ha regalato la perla che era destinata a lei e che aveva rifiutato. La madre di Feliciano andrà su tutte le furie quando vedrà la marchesa contenta di questo prezioso dono e comincerà a meditare ancora più vendetta contro l’uomo che le ha mentito e che la sta umiliando senza che nessuno se ne accorga. Ayala la pagherà e lo farà a caro prezzo.

La Promessa Anticipazioni: Tutti in soccorso di Pia

Pia trema, Gregorio è tornato. La vita dell’ex governate è cambiata all’improvviso e sembra destinata a portarla di nuovo in un incubo. La mamma di Diego ha scoperto che suo marito è stata scarcerato e ora ha tutta l’intenzione di tornare alla carica con lei e di riprendersi il posto che pensa gli spetti accanto a sua moglie e al figlio che ha deciso di riconoscere. Pia non potrà permetterglielo, non dopo tutto il male che le ha fatto. I camerieri si sono stretti intorno a lei e faranno di tutto per proteggerla e per impedire al criminale anche solo di incontrare la loro collega. Don Romulo terrà lontano l’ex maggiordomo dalla tenuta fino a quando potrà mentre Jana si trasferirà nella stanza della sua amica, per depistare Gregorio. Ma basteranno queste azioni a impedire che accada il peggio? Intanto, come se non bastasse, Cruz continuerà a umiliarla dandole i compiti peggiori da svolgere nella tenuta.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Santos sfida Don Romulo

Pia informerà Beni del ritorno di Gregorio e lui porterà via Diego dal paese, affinché l’ex maggiordomo non lo trovi più. Intanto la cameriera penserà a un modo per impedire che il marito trovi lei. Don Romulo rimprovererà Santos per come si è comportato con Lope e per il suo atteggiamento nei confronti di Vera. Il figlio di Don Ricardo non lo starà nemmeno a sentire e lo sfiderà apertamente dicendogli che non intende farsi spaventare da lui e non prenderà, nemmeno per un momento, in considerazione le sue parole. Farà di testa sua, come ha sempre fatto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.