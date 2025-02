La Promessa Anticipazioni 2 febbraio 2025: Cruz pronta a mandare Catalina in manicomio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 2 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Cruz e Don Lorenzo escogiteranno un modo per far internare Catalina mentre Pia riceverà un'inaspettata e spaventosa visita.

Il comportamento di Catalina finirà per metterla nei guai… e che guai! Nella puntata de La Promessa in onda il 2 febbraio 2025, su Rete4 alle ore 19.35, Cruz punterà a liberarsi della figliastra una volta per tutte e lo farà usando una scusa… che potrebbe essere plausibile. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo scoprirà che la marchesa e Don Lorenzo hanno intenzione di far internare la marchesina, tacciando di essere impazzita. Il maggiordomo correrà in soccorso della ragazza e farà di tutto per impedire che i due la mettano davvero così tanto in pericolo. Intanto Salvador cercherà di spingere Lope a dimenticare Vera mentre Pia sarà sconvolta da un’inattesa visita, che la farà sudare freddo. Alla tenuta arriverà una lettera dal fronte, nella quale verrà confermato che né Manuel né Curro sono nella lista delle vittime. Dei due ragazzi non si avranno altre notizie e questo farà si che tra i nobili quanto tra i camerieri non torni purtroppo il sereno.

La Promessa Anticipazioni 2 febbraio 2025: Tra Catalina e Cruz è guerra aperta

Il salto temporale de La Promessa ci ha portato a qualche mese dopo la partenza di Manuel e Curro in guerra ma anche dopo la scoperta, da parte di Catalina, di tutte le bugie di Pelayo. La marchesina è venuta a sapere che a impossessarsi dei soldi della vendita delle armi è stata Cruz e per questo ha deciso di non vivere più sotto lo stesso tetto della matrigna. Si è quindi trasferita nell’hangar, da cui non vuole uscire. Don Alonso e Margarita l’hanno pregata di partecipare almeno alla festa di compleanno della marchesa ma lei non si è minimamente fatta scalfire dall’idea di presentarsi all’evento e pretende delle scuse da parte della nobile. L’atteggiamento della giovane farà infuriare Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Cruz vuole spedire Catalina in manicomio

Cruz non avrebbe voluto trovare alcuna scusa per l’assenza della figliastra dalla sua festa ma si troverà costretta a inventarsi qualcosa, visto che la ragazza non si presenterà. Infastidita dall’atteggiamento della figliastra e stanca di doverci avere a che fare, la marchesa escogiterà un modo per liberarsi di lei. E per riuscirci cavalcherà l’onda del suo comportamento strano… anzi pazzo. Don Romulo scoprirà che la nobildonna, in accordo con Don Lorenzo, ha pensato di far internare la giovane e, preoccupato per lei, correrà in suo soccorso. Salvador consiglierà a Lope di dimenticare Vera, che sembrerà ormai persa dietro a Santos.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Pia sconvolta da una visita inaspettata e pericolosa

Alla tenuta arriverà una lettera dal fronte, che assicurerà alla famiglia che Manuel e Curro non sono nella lista dei caduti. I marchesi, così come i domestici, tireranno solo in parte un respiro di sollievo. Non ricevendo alcun’altra informazione in merito ai due ragazzi e non sapendo dove ora siano, tutti avranno paura che sia successo loro qualcosa di male. Intanto Simona continuerà a non trovare pace con Virtudes e confiderà a Candela di essere ancora molto preoccupata. Pia invece sarà sconvolta da un’inaspettata visita. La cameriera – non più governante per via di ricatti di Petra a Cruz – si ritroverà davanti Gregorio, il suo pazzo marito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.