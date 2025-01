La Promessa Anticipazioni 1° febbraio 2025: Petra è la nuova governante. Per Pia sono guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 1° febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Petra - nuova governante - seminerà il terrore tra i camerieri mentre Cruz continuerà a insistere perché Catalina partecipi al suo compleanno. La marchesina non si lascerà convincere.

Il salto temporale avvenuto nelle trame de La Promessa ha cambiato tutto e ne avremo ulteriore conferma nella puntata in onda il 1° febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra i domestici c’è grande nervosismo e questo perché Petra ha ottenuto il desiderato ruolo di governante a scapito di Pia. La mamma di Diego è stata degradata a semplice cameriera e ora l’ex cameriera personale di Cruz ha tutti in pugno. La marchesa intanto continuerà a insistere che Catalina partecipi alla sua festa di compleanno e proseguirà ad avere un odio smisurato contro Curro, che lei riterrà il vero e unico responsabile della partenza di suo figlio Manuel, di cui non ha più ricevuto notizie. Catalina si rifiuterà categoricamente di accontentare la matrigna e nonostante i tentativi prima di Don Alonso e poi di Margarita, proseguirà nel volersi tenere ben lontana da quella donna perfida che suo padre ha sposato. Tra Simona e Virtudes continueranno a esserci ruggini. La ragazza ribadirà alla madre di non voler intromissioni nella sua vita e di volersela cavare da sola. Intanto alla tenuta Lope aprirà una lettera che conterrà delle scottanti rivelazioni.

La Promessa Anticipazioni 1° febbraio 2025: Petra è la nuova governante e semina il terrore

Prima del salto temporale, Petra ha ricattato Cruz. Per la prima volta nella sua vita, la cameriera non ha permesso alla marchesa di alzare la voce contro di lei e di averla vinta. Piena di astio nei suoi confronti e ormai certa di non poter più procedere con la sua vendetta – visto che Ayala è ormai stregato da Margarita – la domestica ha deciso di usare le maniere forti e ha minacciato la sua "padrona" di rivelare a tutti i suoi segreti, se lei non le avesse concesso quello che chiede da una vita. Petra ha ottenuto di diventare la nuova governante, relegando Pia a semplice cameriera e prendendosi una rivincita spietata su di lei. La madre di Feliciano si rivelerà algida e terribile con tutti i domestici, seminando terrore tra i corridoi de La Promessa.

La Promessa Anticipazioni: Catalina si rifiuta di accontentare Cruz!

Catalina ha scoperto che Cruz ha fatto di tutto, da sempre, per sabotarla. La ragazza non può perdonare la matrigna e ha deciso di andare a vivere nell’hangar, pur di starle lontano. L’unica cosa che la farebbe tornare sotto il suo stesso tetto, sono delle scuse da parte della marchesa. Cruz non si abbasserà mai a chiedere perdono alla figliastra – che lei odia con tutto il cuore – ma pretenderà che presenzi al suo compleanno. Fredda e calcolatrice come sempre, costringerà Don Alonso a parlare con la figlia e convincerla ma il marchese non vincerà l’orgoglio della sua primogenita. Nemmeno Margarita, preoccupata per la nipote, sarà in grado di convincerla a ritornare sui suoi passi. Ma con questo comportamento, la ragazza finirà per mettersi nei guai… e potrebbe finire in manicomio.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Cruz accusa Curro di aver messo in pericolo Manuel

Crus è furiosa per la partenza improvvisa di Manuel. La marchesa non ha gradito che suo figlio sia partito per la guerra e sarà molto preoccupata per lui. Dal fronte non sono infatti più arrivate notizie né sul marchese né sul barone. La nobile non si curerà minimamente della salute del nipote e anzi si sfogherà con Martina, rivelandole di essere furiosa con Curro e di ritenerlo l’unico responsabile delle decisioni avventate del suo erede. Intanto Virtudes ribadirà a Simona di non volere interferenze nella sua vita e di volercela fare da sola mentre Lope riceverà una lettera dal contenuto scottante.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.