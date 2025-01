La Promessa Anticipazioni 29 gennaio 2025: Don Alonso caccia Don Lorenzo mentre Curro parte per il fronte prima del tempo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 29 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, dopo le confessioni di Catalina, Don Alonso coglierà l'occasione di cacciare Don Lorenzo mentre Curro partirà per il fronte... ma prima del previsto!

Un nuovo appuntamento con La Promessa ci aspetta il 29 gennaio 2025. Ma cosa succederà nell’episodio nella Soap spagnola, in onda alle ore 19.35 su Rete4? Le anticipazioni ci rivelano che la puntata che vedremo mercoledì sarà piena di colpi di scena e duri scontri. Catalina rivelerà i piani di Don Lorenzo davanti a suo padre e il marchese, furibondo con il cognato – colpevole di aver messo in difficoltà sua figlia – deciderà di cacciarlo immediatamente dalla sua casa. Per Curro arriverà invece il momento di salutare tutti e di partire per il fronte. Il ragazzo scenderà in cucina per accomiatarsi dai cuochi e da Teresa, a cui confesserà di pensare molto spesso al buon Feliciano. Martina, disperata per la decisione del suo amato, pregherà Manuel di intervenire per fermare il barone. Curro raggiungerà Jana e, nel salutarla, le confesserà di aver scelto di partire il giorno successivo e di non aver voluto dire nulla a nessuno per evitare che qualcuno possa interferire nella sua decisione. Anche Blanca se ne andrà con grande tristezza di Manuel e Jana, che avrebbero voluto averla sempre accanto. Lope tenterà di riavvicinarsi a Vera ma sarà un nuovo buco nell’acqua.

La Promessa Anticipazioni 29 gennaio 2025: Catalina fa cacciare Don Lorenzo

Catalina ha scoperto l’ennesimo piano diabolico contro di lei. Pelayo le ha confessato di aver dovuto dare tutti i soldi guadagnati dalla vendita delle armi, a Don Lorenzo, in modo da fermarne l’ira. La marchesina capirà di essere sempre stata sabotata e deciderà di risolvere questa questione una volta per tutte. La ragazza smaschererà il conte, raccontando le sue macchinazioni davanti al marchese. Don Alonso sarà furioso quanto lei e deciderà di farla pagare al cognato, la cui presenza, nella sua casa, è stata sempre un problema per lui. Coglierà quindi la palla al balzo per cacciarlo dalla tenuta e per impedirgli di rimetterci piede. Ma per il Capitano sarà davvero giunto il momento di andarsene?

La Promessa Anticipazioni: Curro è pronto a partire per il fronte

Curro partirà per la guerra e nessuno lo fermerà. Il ragazzo ha preso la sua decisione e non cambierà idea, né ora né mai. Il giovane informerà tutti della sua imminente partenza e prima di lasciare la tenuta ci terrà a salutare tutti i domestici. Scenderà nelle cucine per accomiatarsi da Simona, Candela, Lope e pure da Teresa, a cui rivelerà di pensare molto al povero e gentile Feliciano. Più tardi raggiungerà Jana, alla quale darà un commosso abbraccio e rivelerà di aver intenzione di partire all’alba del giorno seguente, prima del previsto. Il barone le confesserà di aver anticipato il viaggio per impedire che qualcuno cercasse di fermarlo.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Martina prega Manuel di fermare Curro

A lasciare la tenuta non sarà solo Curro. Anche Blanca saluterà tutti e lascerà Jana e Manuel molto tristi. I due avrebbero voluto averla ancora vicina ma dovranno purtroppo farne a meno. Martina, in ansia per la sicurezza del suo innamorato, pregherà Manuel di fermare il barone e di convincerlo a non rischiare la propria vita. Ma la partenza anticipata del giovane impedirà al marchese di accontentare la cugina e lo porterà a prendere un’altra decisione inaspettata. Intanto Lope tenterà di ricucire il suo rapporto con Vera ma la cameriera non vorrà saperne. Sarà troppo spaventata di innamorarsi davvero del giovane – e di doverlo poi abbandonare – per concedersi anche solo un’opportunità.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.