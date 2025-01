La Promessa Anticipazioni 26 gennaio 2025: Vera si mette nei guai. Ora Santos sarà ancora più pericoloso!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 26 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Vera rivelerà a Santos la sua vera identità... e firmerà la sua condanna!

Vera si metterà nei guai con le sue stesse mani. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che la ragazza, stanca di essere perennemente tormentata da Santos, finirà per rivelargli la sua vera identità. La giovane ammetterà di aver detto molte bugie, persino a Lope, e di essere figlia dei Duchi De Carril. Questa rivelazione diventerà un’arma molto potente nelle mani del primo valletto. Intanto Norberta arriverà alla tenuta e sarà pronta a raccontare a Simona cosa sia successo a Virtudes. Petra avrà un duro scontro con i suoi colleghi e Don Romulo sarà costretto a intervenire mentre Maria ritornerà a casa dopo la visita ai Duchi de Abrontes e Salvador non vedrà l’ora di sapere cosa abbia deciso per il suo futuro.

La Promessa Anticipazioni 26 gennaio 2025: Vera si mette nei guai

Vera è tormentata da Santos ormai da giorni. Il ragazzo non la lascia in pace e le provoca diversi guai, soprattutto con Lope, che si sente sempre più escluso. La cameriera non può ribellarsi con forza; ha infatti paura che le sue bugie vengano scoperte e che tutti sappiano chi è veramente. A renderla ancora più nervosa ci si mette il fatto che il valletto pare avere qualche informazione in più su di lei. Messa con le spalle al muro e particolarmente nervosa, Vera si lascerà sfuggire la verità. Confesserà al figlio di Don Ricardo di essere l’erede dei Duchi De Carril e di esser quindi una nobile. Questa rivelazione le costerà molto cara. Santos comincerà a ricattarla e a costringerla a cedere alla sua spregevole corte.

La Promessa Anticipazioni: Simona vicina alla verità su Virtudes

Simona sta impazzendo dalla preoccupazione per sua figlia. La donna vorrebbe sapere cos'è successo a Virtudes che, da quando è tornata dalla visita ad Antonio, è strana e irascibile. La cuoca ha potuto contare sul sostegno di Candela, che non ha mai abbandonato il suo fianco, nonostante Virtudes l’abbia messa nel suo mirino e abbia minacciato di prendersela con lei, se non si fosse fatta i fatti propri. Ma la verità su quanto accaduto sta per venire a galla. Norberta arriverà alla tenuta e sarà pronta a raccontare tutto a sua suocera. Intanto Don Romulo dovrà intervenire per frenare Petra, che avrà un duro scontro con i suoi colleghi.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Maria torna a casa… ma quale sarà la sua scelta per il futuro?

Maria ha lasciato la tenuta per recarsi dai Duchi de Abrontes, che le hanno offerto un prestigioso posto di lavoro. La ragazza potrebbe diventare la cameriera personale della duchessa. La giovane è stata molto contenta di questa opportunità ma ha sempre saputo anche che, se dovesse accettare, dovrà rinunciare ai suoi progetti di matrimonio. Salvador è molto in ansia ma non se l’è sentita di metterle un freno. Il ragazzo attenderà trepidante il suo ritorno a casa per scoprire se davvero se ne andrà e seguirà un altro futuro, lontano da lui. Ma quale sarà la decisione finale? Maria davvero lascerà La Promessa?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 25 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.