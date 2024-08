La Promessa Anticipazioni 29 agosto 2024: Addio per sempre Mauro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 29 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Mauro saluterà tutti i suoi amici e partirà per il nuovo lavoro. Leonor informerà la famiglia di essere di ritorno a casa mentre Cruz accetterà che Curro sia il nuovo barone de Linaja.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 29 agosto 2024, alle ore 15.45, Mauro lascerà la tenuta per andare a lavorare a casa dei Muniz. Il valletto saluterà i suoi colleghi e tutti saranno commossi, soprattutto Teresa. Intanto i marchesi riceveranno la bella notizia del ritorno di Leonor. Abel diventerà sempre più minaccioso e Jana e Manuel dovranno stare attenti per impedire che il dottore riveli a tutti della loro relazione. Cruz accetterà che Curro diventi il barone de Linaja ma questo cambiamento sarà sospetto. Cosa le avrà fatto mutare idea? Catalina sarà pronta a partire con Pelayo ma lui le dirà di non volersi allontanare dal business delle marmellate. In realtà vorrà accelerare il lavoro per non perdere l’importante affare stipulato con Cavendish. Lorenzo cercherà di ottenere informazioni su Curro da Martina ma lei si rifiuterà di rispondere a qualunque sua domanda.

La Promessa Anticipazioni: Mauro se ne va!

La Promessa dovrà presto fare a meno del suo valletto. Mauro ha comunicato a tutti di aver trovato un altro lavoro e di voler cominciare un’altra avventura, stavolta come maggiordomo, a casa dei Muniz. Il ragazzo, complice la preparazione ricevuta da Don Romulo, lascerà la tenuta e saluterà tutti i suoi amici, commossi e speranzosi che la vita del giovane vada sempre meglio. A essere maggiormente colpita da questa partenza sarà Teresa. Intanto i marchesi riceveranno la notizia del ritorno a casa di Leonor.

Anticipazioni La Promessa: Catalina vuole partire con Pelayo ma lui ha altro per la testa

Catalina si è ripresa e ora vuole partire con Pelayo. La ragazza otterrà dal padre il permesso ma Margarita dovrà accompagnarla. Peccato però che il conte non sia contento di lasciare la tenuta. Pelayo dirà alla marchesina di pensare che sia meglio rimanere a casa per occuparsi del business delle confetture e che sia necessario persino allargare il progetto. Il ragazzo nasconderà che il vero motivo per cui non vuole viaggiare è perché non può mettere a rischio i suoi affari con Jeronimo, soprattutto ora che sta per scoppiare la guerra e mister Cavendish ha fatto un grosso ordine di armi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz accetta che Curro sia il nuovo barone de Linaja

Manuel ha ceduto a Curro il suo titolo di barone de Linaja. Ora sarà suo cugino a occuparsi dell’eredità del nonno. La decisione non è piaciuta per nulla a Cruz. La marchesa, improvvisamente, cambierà idea e accetterà la novità sul nipote. Cosa l’avrà convinta? Cosa ci sarà sotto? Intanto Abel, che ha scoperto la relazione tra Jana e Manuel, diventerà sempre più pericoloso per i due ragazzi, che cercheranno di nascondersi ancora ed evitare che lo scandalo li tormenti. Don Lorenzo cercherà di avere informazioni su suo figlio da Martina ma la ragazza si rifiuterà di rispondergli.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.