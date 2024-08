La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2024: Curro rinuncia al suo titolo di Conte e Don Alonso lo sostiene!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 agosto 2024 su Canale5 vedremo che Curro rinuncerà a tutto e Don Alonso, per impedirgli di non avere più alcun titolo nobiliare, farà a Manuel una precisa richiesta. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 agosto 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Curro si ribellerà a suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo non riuscirà più a sopportare le insistenze di Don Lorenzo e deciderà di rinunciare al titolo di conte e al cognome dei De La Mata. Don Alonso scoprirà le intenzioni del nipote ma soprattutto verrà a conoscenza delle sofferenze che il ragazzo ha affrontato negli anni. Colpito da tutto questo deciderà di sostenerlo e fare una richiesta molto particolare a Manuel. Intanto quest’ultimo sarà molto arrabbiato nel ripensare di aver creduto alle bugie della moglie e di aver rinunciato, per queste, all’opportunità di studiare aeronautica a Milano. Pelayo e Jeronimo terranno d’occhio Maria che, venuta in possesso della chiave universale di Pia, ha ficcanasato nel magazzino. Carlos invierà una lettera a Candela e Simona spererà di riceverne una anche da Antonio, suo figlio. Feliciano terrà lontana Petra e l’accuserà di averlo manipolato per tutto questo tempo.

La Promessa Anticipazioni: Curro rinuncia al suo titolo di Conte

Curro ha fatto infuriare Cruz e Don Lorenzo decidendo di non lasciare la tenuta. Il Capitano non sì è certo arreso e ha continuato a spingere il figlio a cominciare la carriera militare, come il suo titolo gli impone. Il ragazzo, stanco di essere pressato in questo modo ma soprattutto convinto di non voler seguire le orme del De La Mata, prenderà la drastica decisione di rinunciare al suo titolo e pure al suo cognome. Lorenzo così come Don Alonso, a cui Curro racconterà tutto, rimarranno senza parole. Sarà il marchese a trovare una soluzione a questa situazione che potrebbe sfuggire a tutti di mano. Manuel sarà infuriato con se stesso per aver creduto alle bugie di Jimena e aver perso l'occasione di studiare aeronautica in Italia.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso chiede a Manuel di rinunciare al suo titolo di barone

Don Alonso scoprirà che suo nipote ha rinunciato al suo titolo ma soprattutto verrà a sapere di quanto il ragazzo abbia sofferto per colpa delle umiliazioni e delle liti con Don Lorenzo. Il marchese non potrà permettere che il giovane non abbia alcun riconoscimento nobiliare e troverà una soluzione per risolvere tutto. Chiederà a Manuel di rinunciare al titolo di Barone di Linaja, lasciatogli dal nonno, e di concederlo a suo cugino. Il marchesino sarà ben contento di farlo e suo padre sarà certo che lui possa farne a meno, visto che erediterà il marchesato. Di questo però non ne saranno contenti né Cruz né ovviamente Don Lorenzo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pelayo e Jeronimo tengono d’occhio Maria

Manuel è convinto che qualcuno abbia sabotato il salvataggio di Catalina e chiederà a Pelayo di raccontargli della rottura dei freni. Il conte cercherà di ricostruire i fatti ma sarà piuttosto impegnato a tenere d’occhio Maria. Lui e Jeronimo saranno molto preoccupati che la Fernandez – in possesso della chiave universale di Pia – continui a ficcanasare in giro. La ragazza ha già aperto il magazzino e non può proseguire oltre con la sua curiosità. Intanto Don Carlos scriverà una lettera a Candela e Simona, vedendo l’amica leggere la missiva, spererà di averne una anche lei da parte di suo figlio Antonio. Feliciano invece terrà Petra ben lontana da lui e l’accuserà di averlo manipolato per troppo tempo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.