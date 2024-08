La Promessa Anticipazioni 30 agosto 2024: Maria è scomparsa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 30 agosto 2024. Nell'episodio della Soap vedremo Maria scomparire all'improvviso. I domestici organizzeranno delle squadre di ricerca per ritrovarla. Intanto Pia non rivelerà a Cruz il segreto di Petra e Feliciano e lascerà la cameriera senza parole.

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 agosto 2024, alle ore 15.45 su Canale5, i domestici saranno molto in pena per Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fernandez scomparirà improvvisamente e i suoi amici vorranno immediatamente cominciare le ricerche. I marchesi si rifiuteranno di chiamare la Guardia Civile e la servitù comincerà a cercarla organizzando delle squadre senza che i signori lo scoprano. Cruz interrogherà Pia e vorrà sapere da lei se Feliciano sia o no il figlio di Petra. La governante non dirà nulla e quando comunicherà alla cameriera cos’è successo, questa si stupirà che la sua collega abbia voluto coprirla. Pelayo continuerà a dire a Catalina di non voler partire e le dirà di voler ampliare il loro business. Così facendo il conte vorrà coprire il denaro sporco, guadagnato con la vendita delle armi. Don Romulo dovrà riorganizzare la tenuta riassegnando i compiti a valletti e camerieri, dopo la partenza di Mauro. Il maggiordomo nominerà Salvador primo valletto ma lui non ne sarà contento. Sarà infatti troppo preso dal pensiero di Maria.

La Promessa Anticipazioni: Che fine ha fatto Maria?

A La Promessa ci sarà parecchio subbuglio. Colpa della scomparsa improvvisa di Maria. Della cameriera non ci sarà traccia e la cosa risulterà piuttosto strana. La ragazza non è infatti solita allontanarsi dalla casa e dal suo lavoro, senza avvertire. Questo fatto metterà in allarme i suoi colleghi ma visto che i marchesi non avranno alcuna intenzione di chiamare la Guardia Civile, organizzeranno delle squadre di ricerca all’insaputa dei signori. Don Romulo e Pia saranno dalla loro parte e li aiuteranno a portare a termine il progetto. Il maggiordomo dovrà anche occuparsi di ristabilire l’ordine tra valletti e camerieri, dopo l’addio di Mauro. Ora che il primo valletto se n’è andato, sarà necessario nominarne un altro. La scelta ricadrà su Salvador ma il giovane non ne sarà entusiasta, troppo preso dalla preoccupazione per la sua amata.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo mente a Catalina

Catalina avrebbe voluto fare un viaggio con Pelayo ma purtroppo la ragazza dovrà rinunciarvi. Il Conte continuerà a ribadirle che non è saggio allontanarsi proprio ora dal business delle confetture e anzi le dirà di dover ampliare la produzione. La vera motivazione dietro a questa fretta sarà quella di coprire il denaro sporco, guadagnato con la vendita delle armi, di cui lui e Jeronimo si stanno occupando, all’oscuro dei marchesi. Catalina scoprirà di essere stata ingannata prima che sia troppo tardi?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra stupita dal comportamento di Pia

Cruz metterà sotto torchio Pia e le chiederà informazioni su Feliciano. La nobile vorrà sapere se il ragazzo sia per caso figlio di Petra. La governante deciderà di mentire e questo comportamento lascerà sia la cameriera che tutti i suoi colleghi, senza parole. Intanto Manuel informerà Curro che tutto è pronto per il passaggio di consegne del titolo. Presto sarà ufficialmente lui il barone de Linaja e non dovrà più preoccuparsi del De La Mata. Cruz finià per mettere a segno uno dei suoi piani o avrà davvero accettato che il nipote abbia assunto un ruolo che avrebbe dovuto svolgere suo figlio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.