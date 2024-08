La Promessa Anticipazioni 25 agosto 2024: Manuel sospetta che qualcuno abbia sabotato il salvataggio di Catalina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 25 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Manuel e Mauro saranno d'accordo sul fatto che i freni della motocicletta non possano essersi rotti per caso. Qualcuno deve averli manomessi ma chi?

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 25 agosto 2024 alle ore 15.30, Manuel sarà sempre più convinto che qualcuno volesse sabotare il salvataggio di Catalina. Il ragazzo sarà certo che la rottura dei freni della motocicletta usata da Pelayo e Mauro, non sia stata casuale. Intanto Don Alonso cercherà di capire il perché dello strano comportamento dell’autista ma non riuscirà a parlare con l’uomo. Scoprirà infatti che Cruz lo ha già licenziato. Feliciano dirà a tutti i domestici che Petra è sua madre e la cameriera, in preda alla vergogna, cercherà di tenersi alla larga dai colleghi. Maria farà capire a Lope di essere innamorata di Salvador e non vedrà l’ora di confidarlo anche al suo innamorato. Cruz spererà che la notizia della partenza di Jimena non arrivi alle orecchie dei suoi amici mentre Abel non riuscirà ancora a rassegnarsi alla fine della sua relazione con Jana. Lorenzo insisterà con Curro affinché lui cominci la carriera militare e lasci la tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Manuel è certo che qualcuno abbia manomesso i freni

Le condizioni di salute di Catalina sono migliorate ma Don Alonso è indignato e accusa ancora Cruz di non essersi preoccupata per la vita della sua figliastra. Il marchese è molto in pena per la sua bambina e spera che si riprenda presto. Vuole però sapere anche come mai l’autista non abbia svolto a dovere l’incarico che gli aveva dato e si appresterà a parlargli. Non potrà però interrogarlo perché scoprirà che sua moglie lo ha già licenziato e lo ha quindi cacciato dalla tenuta. Intanto Mauro e Manuel saranno d’accordo sul fatto che i freni della motocicletta non possano essersi rotti per caso. Il giovane Lujàn avrà la convinzione – condivisa dal valletto – che siano stati manomessi e che qualcuno volesse impedire che sua sorella fosse salvata.

Anticipazioni La Promessa: I domestici scoprono che Feliciano è figlio di Petra

Petra ha dovuto rivelare a Feliciano di essere sua madre ed è stata costretta pure a rivelargli il perché di una simile bugia. I due hanno affrontato la Guardia Civile e le indagini sulla morte del padre della cameriera e hanno rischiato di finire nei guai. Superato il momento di difficoltà, Feliciano deciderà di rivelare a tutti i suoi colleghi la verità sulla sua nascita e la collaboratrice di Cruz si troverà talmente tanto in imbarazzo, da non riuscire a incrociare lo sguardo degli altri domestici. Intanto Maria, dopo aver fatto capire a Lope di non essere innamorata di lui, sarà pronta a confessare a Salvador di avere lui e solo lui nel suo cuore.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo insiste perché Curro segua le sue orme

Don Lorenzo continuerà a tormentare Curro, spingendolo a cominciare la carriera militare e a seguire le sue orme. Il ragazzo, che ha scoperto di essere figlio di Don Alonso, non ha alcuna intenzione di dargli retta e di lasciare la tenuta. Le insistenze del De La Mata diventeranno talmente tanto fastidiose, da portare il fratello di Jana a una drastica decisione. Intanto Cruz, dopo che Jimena è stata portata via, spererà che questa voce non si diffonda tra i suoi amici. Margarita le sottolineerà che una cosa simile è impossibile. Jana e Manuel continueranno a vedersi di nascosto mentre Abel faticherà, e non poco, a rassegnarsi all’idea di aver perso la sua amata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.