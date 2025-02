La Promessa Anticipazioni 26 febbraio 2025: Ayala si sente male. La sua vita è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 26 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Ayala avrà un misterioso malore mentre Petra continuerà a tramare nell'ombra e a volere aiutare Gregorio a portare Diego via con sé.

La Promessa ci aspetta per un nuovo episodio il 26 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che il litigio tra Martina e Margarita verrà interrotto da un drammatico evento. Ayala si sentirà male e cadrà a terra, privo di sensi, proprio davanti alle marchese. Le due donne rimarranno senza parole davanti a questa scena e sarà provvidenziale l’intervento del medico, che salverà la vita al conte ma non riuscirà a capire cosa gli possa essere successo. Intanto Petra continuerà a tramare nell’ombra. La cameriera sarà decisa ad aiutare Don Gregorio a prendersi il piccolo Diego mentre Simona cercherà di convincere Virtudes a non abbandonare Adolfo e a non fare i suoi stessi errori.

La Promessa Anticipazioni 26 febbraio 2025: Ayala si sente male

Martina e Margarita sono di nuovo a ferri corti e tutto questo per colpa dell’odio che la marchesina prova nei confronti di Ayala. Non c’è verso di convincere Martina ad accettare il conte nella vita di sua madre. La ragazza ha continuato a comportarsi come una vipera nei confronti del nobile, arrivando persino a lanciargli addosso l’astuccio contenente la collana che lui le ha appena regalato. Madre e figlia si sono ritrovate a discutere proprio per quest’ultimo gesto ma la loro discussione avrà breve vita. Verranno infatti interrotte dal malore di Ayala, che cadrà a terra davanti a loro. Tutto accadrà in una frazione di secondo, senza lasciare a nessuno il tempo di capire cosa stia accadendo. Margarita correrà incontro al suo innamorato e sarà provvidenziale l’intervento del medico per scongiurare il peggio. Il dottore non riuscirà però a capire il motivo di questo inaspettato svenimento, che si rivelerà sin da subito qualcosa di molto grave.

La Promessa Anticipazioni: Petra vuole aiutare Gregorio

Petra è sempre più spietata. La governante ha proibito a tutti di piangere per la morte di Pia e di recarsi al cimitero per dare l’ultimo saluto alla cameriera. Nessuno deve permettersi di lasciar trapelare la sua tristezza e far capire a Martina, Catalina e agli altri alla tenuta, che la domestica è morta e non ha quindi lasciato La Promessa per tornare a casa, come invece Don Alonso e Cruz hanno voluto far credere. Ma Petra non si fermerà qui. Con Pia fuori dai giochi, spererà di liberarsi pure di Diego. Cercherà di agevolare Gregorio, che ha rivendicato la paternità del piccolo, affinché lui lo porti lontano dalle terre dei Lujàn. Jana dovrà intervenire per fermarla ma sarà costretta a chiedere soccorso a Don Romulo e a Don Ricardo per fermare la perfida madre di Feliciano.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Simona fa un’accorata preghiera a Virtudes

Tra Simona e Virtudes continuano i litigi e la situazione non sembra destinata a distendersi. La cuoca spera che sua figlia non faccia i suoi stessi errori e per questo le chiederà di non abbandonare Adolfo, il suo bambino, come invece ha fatto lei con i suoi bambini. La cameriera, più che mai inferocita con la madre, non la starà nemmeno ad ascoltare e anzi penserà che le sue intromissioni nella sua vita siano diventate un po’ troppe e parecchio fastidiose. Per lei quindi sarà giunto il momento di darci un taglio.

