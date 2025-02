La Promessa Anticipazioni 27 febbraio 2025: Don Lorenzo corteggia Maria Antonia. Don Alonso brucia di gelosia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Don Lorenzo tornerà a giocare sporco ma stavolta le sue trame non saranno rivolte contro Catalina. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che il De La Mata comincerà a corteggiare Maria Antonia e la donna non farà nulla per fermarlo. Don Alonso non riuscirà a trattenere il suo fastidio – che sembrerà un’irrefrenabile gelosia – e vorrà un faccia a faccia con il Capitano. Il padre di Curro rivelerà, senza troppi fronzoli, di avere interesse per la donna mentre lei negherà con forza di essere attratta da lui. Jana cercherà di fermare Petra ma capito di non avere molte chance di vincere sulla governante, pregherà Don Ricardo e Don Romulo di darle una mano e di trovare una soluzione. Simona ringrazierà Candela per la sua amicizia e vicinanza in questo periodo piuttosto complicato della sua vita mentre Cruz sarà sempre più insofferente a causa degli ospiti della tenuta, ormai diventati presenze fisse. La marchesa sarà sempre più nervosa ma a renderla tale sarà soprattutto il fatto di non avere notizie fresche su Manuel.

La Promessa Anticipazioni 27 febbraio 2025: Lorenzo corteggia Maria Antonia

Don Lorenzo ha insinuato un dubbio in Cruz. Il marchese ha messo in guardia la marchesa sullo strano legame che si sta costruendo tra suo marito e Maria Antonia e l’ha spronata a tenere gli occhi bene aperti. Il Capitano ha però deciso di agire in un modo ancora più subdolo. Cercherà di sedurre Maria Antonia per testare se la donna si sia veramente innamorata del marchese, come lui sospetta. Don Alonso non gradirà le azioni del Capitano e, infastidito e geloso, lo affronterà a muso duro. Il De La Mata ammetterà candidamente il suo interesse per l’amica di Cruz mentre Maria Antonia negherà con forza di aver provato soddisfazione nell’essere oggetto delle sue attenzioni. Lorenzo centrerà il suo obiettivo e avrà molto chiara la situazione che si è creata alla tenuta. Lo rivelerà alla marchesa?

La Promessa Anticipazioni: Jana cerca di fermare Petra

Petra vuole aiutare Gregorio a portare via Diego. La donna vuole liberarsi del figlio del barone e spera che il terribile ex maggiordomo riesca nel suo intento. Jana cercherà di fare di tutto per fermare la perfida governante e per impedirle di portare a termine i suoi piani. Si renderà però conto che con le sue sole forze non sarà mai in grado di ottenere quanto voluto. Chiederà aiuto a Don Ricardo e Don Romulo affinché siano loro a trovare una soluzione a questa situazione, che sta diventando sempre più pericolosa per il piccolo di Pia.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Margarita al capezzale di Ayala

Ayala si è sentito male all’improvviso. Il conte è caduto a terra privo di sensi davanti a Margarita e Martina, impegnate in una delle loro furiosi liti. Il medico ha scongiurato il peggio ma per il momento non ha idea di cosa gli possa essere successo. Margarita sarà spaventatissima e rimarrà al capezzale di Ignacio, speranzosa che si riprenda presto. Intanto Cruz sarà sempre più insofferente nei confronti degli ospiti della tenuta ma sarà soprattutto infastidita – e preoccupata – del non ricevere informazioni su Manuel, ancora al fronte. Simona invece ringrazierà Candela per esserle stata vicina nei momenti più bui e per esserlo ancora.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.