La Promessa Anticipazioni 24 febbraio 2025: Lope crolla e confessa a Vera il suo segreto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 24 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Lope confessa a Vera di avere dei debiti ma le intima di non mettersi in mezzo. Intanto Margarita e Martina avranno un altro duro scontro.

La doppia vita che Lope sta conducendo ormai da tempo, sta portando il ragazzo alla rovina. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 24 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il cuoco rivelerà a Vera una parte dei suoi segreti, ovvero le dirà di aver contratto un debito con persone poco raccomandabili. La ragazza si offrirà di aiutarlo ma lui rifiuterà qualsiasi suo sostegno. Intanto Margarita e Martina avranno un’altra spiacevole conversazione. La marchesa sarà furiosa con il comportamento della figlia, che ha letteralmente lanciato addosso ad Ayala l’astuccio contenente la collana che il conte le ha regalato come segno di pace. Per la cognata di Cruz questo gesto sarà la goccia che farà traboccare il vaso della sua pazienza.

La Promessa Anticipazioni: Lope in crisi

Da quando Vera lo ha lasciato – anzi è stata costretta a lasciarlo – Lope ha perso il controllo della sua vita. Il ragazzo, all’oscuro del fatto che la sua amata sia stata ricattata, si è convinto che la bella cameriera gli abbia preferito Santos e questo rifiuto l’ha portato a trovare consolazione nell’alcol. Durante le sue serate di bagordi, che lo hanno reso irascibile e poco attento in cucina, il giovane ha finito per indebitarsi con gente poco raccomandabile. Il giovane non sa come ripagare il grosso debito che ha contratto e teme di finire di nuovo tra le grinfie dei criminali, che lo hanno già pestato una volta e di certo non si faranno scrupoli di rifarlo. Lope deve trovare al più presto un modo per rialzarsi anche perché sia Salvador che Romulo sospettano qualcosa. I due, preoccupati, lo hanno già messo sotto torchio ma lo chef è riuscito a giustificarsi tirando in ballo la morte di Pia, con cui ha giustificato il suo malessere.

La Promessa Anticipazioni 24 febbraio 2025: Lope confessa a Vera di avere dei grossi debiti

Alla tenuta tutti si sono accorti che Lope non è più lo stesso. Salvador e Don Romulo sono molto preoccupati, così come lo è Vera. La ragazza sa che la colpa di quello che gli sta succedendo è sua e del suo segreto, che imprudentemente ha rivelato a Santos, mettendosi nei guai con le sue stesse mani. Per cercare di rimediare, come può, la cameriera si riavvicinerà al suo innamorato e lo pregherà di confidarsi con lei. Lope, in un momento di profondo sconforto, le confiderà di aver contratto dei grossi debiti con delle persone poco raccomandabili ma la pregherà di non mettersi in mezzo e di lasciarlo in pace. Vera dovrà farsi da parte ma spererà di poter sostenere il ragazzo, in un modo o nell’altro.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Margarita furiosa contro Martina

Margarita è furiosa con Martina e purtroppo vedremo che lo sarà ancora di più. La marchesina non sopporta Ayala ed è ormai chiaro che non accetterà mai e poi mai che suo madre lo sposi. Il conte sta cercando in tutti i modi di ingraziarsi la giovane ma senza grande successo. Martina non può certo dimenticare il comportamento aggressivo del conte al suo arrivo e non riesce a fidarsi di lui. La giovane scatenerà la furia della madre lanciando addosso ad Ayala l’astuccio contenente la collana da lui regalata. Margarita non potrà tollerare un simile oltraggio e tornerà a sgridare malamente la sua bambina, nella speranza che prima o poi le cose cambino. E purtroppo, ve lo anticipiamo, cambieranno ma non in modo positivo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.