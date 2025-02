La Promessa Anticipazioni 1° marzo 2025: Cruz picchia duro. Don Alonso e Maria Antonia sono con le spalle al muro!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 1° marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Cruz pungolerà Don Alonso e Maria Antonia affinché i due le confessino la verità sul loro rapporto. Santos intanto scoprirà il segreto di Lope.

Cruz partirà all’attacco e stavolta vorrà una spiegazione, una volta per tutte. Nella puntata de La Promessa che vedremo su Rete4 – sempre alle ore 19.35 – il 1° marzo 2025, la marchesa non sopporterà più lo strano rapporto che si è creato tra Maria Antonia a Don Alonso e metterà i due con le spalle al muro. Domanderà a bruciapelo a entrambi se provino dei sentimenti l’uno per l’altra e se tra loro sia successo qualcosa. I due negheranno e rassicureranno la donna ma poi, rimasti soli, saranno costretti a una discussione dolorosa. Alonso pregherà Maria Antonia di lasciare la tenuta affinché le cose non degenerino. Intanto Jana e Salvador riveleranno a Don Romulo cosa sta davvero succedendo a Lope e purtroppo i due saranno ascoltati da Santos, che non vedrà l’ora di usare queste informazioni contro il suo rivale. Don Romulo intanto cercherà di risolvere la faccenda del piccolo Diego e visto che Petra insisterà affinché il bambino venga affidato a Don Gregorio, sarà costretto a fare una scelta drastica.

La Promessa Anticipazioni 1° marzo 2025: Cruz picchia duro contro Alonso e Maria Antonia

Don Alonso e Maria Antonia sono sempre più complici. Tra di loro è scattato un bacio che non doveva esserci e la cosa ha sconvolto entrambi. Tutti si sono accorti che tra il marchese e la nuova arrivata c’è molta intesa e il Capitano ha messo la pulce nell’orecchio a Cruz, invitandola a guardarsi le spalle. Per avere la prova dei suoi sospetti, Lorenzo ha corteggiato Maria Antonia e ha scatenato la gelosia del Lujàn. In seguito a questo, Cruz ha deciso di affrontarli entrambi, insieme. Nella puntata de La Promessa in onda il 1° marzo 2025 chiederà a bruciapelo sia al marito che alla sua amica se tra loro è successo qualcosa e intimerà loro di essere sinceri.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso chiede a Maria Antonia di lasciare la tenuta

Don Alonso e Maria Antonia, spalle al muro, giureranno di non aver alcuna relazione segreta e di non averci nemmeno pensato. Cruz sarà costretta a crederci e per il momento si rasserenerà. Una volta rimasti soli, i due dovranno però fare i conti con quanto appena successo e con il loro bacio. Il marchese pregherà Maria Antonia di lasciare la tenuta prima che le cose degenerino. Ma la donna lo accontenterà o deciderà di lottare per il suo amore? Intanto al fronte, la spavalderia di Curro causerà un evento drammatico. Paco, il suo commilitone, verrà ferito gravemente.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Santos scopre il segreto di Lope

Il segreto di Lope non è più tale. Oltre a Vera – informata dallo stesso cuoco – ora lo sanno anche Jana e Salvador. I due, per salvare la carriera del loro amico, informeranno Don Romulo, sperando che il maggiordomo possa dare loro una mano per farlo uscire dai guai. Purtroppo i tre non si renderanno conto di essere osservati. Santos, nascosto da una parte, sentirà tutto e non vedrà l’ora di usare queste informazioni per mettere in difficoltà il suo rivale. Don Romulo intanto dovrà occuparsi anche di un’altra spinosa faccenda, ovvero del piccolo Diego. Visto che Petra continuerà a insistere affinché il piccolo venga affidato a Gregorio, dovrà prendere una decisione drastica.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.