La Promessa Anticipazioni 23 ottobre 2025: Lorenzo sacrifica Curro per salvare la tenuta ma Catalina ha altre idee!

Cosa accadrà nella puntata de La Promessa in onda il 23 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Per risolvere i problemi economici dei Lujàn i marchesi cominceranno a tagliare le spese e a trovare delle soluzioni valide per salvare la famiglia dalla catastrofe. Anche Don Lorenzo vorrà dare il suo contributo e non soltanto con un prestito. Nella puntata de La Promessa in onda il 23 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, il De La Mata accetterà di combinare il matrimonio tra Curro e la figlia del duca de Castroviejo. Intanto Don Alonso penserà di vedere la metà dei suoi terreni mentre Catalina sarà convinta che la soluzione sia invece raddoppiare le coltivazioni. Il nobile, infastidito, prenderà una posizione molto ferma. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa: Don Lorenzo propone un nuovo aiuto

Don Lorenzo ha proposto un prestito a Don Alonso ma prima di cedere alla richiesta del De La Mata, il marchese vuole vagliare altre ipotesi. La crisi finanziaria in cui è caduta la sua famiglia è molto pericolosa e pesante e il Capitano potrà intervenire in un altro modo, che prevede il sacrificio di una persona di cui a lui – ormai chiaramente – non importa. Lorenzo accetterà la proposta di Cruz di organizzare il matrimonio di suo figlio con una delle figlie del duca de Castroviejo. Né la marchesa né il militare hanno a cuore la felicità del baronetto e anzi prenderebbero due piccioni con una fava, liberandosi di lui e risolvendo le loro faccende economiche.

Don Alonso e Catalina in disaccordo, ecco cosa sta succedendo ne La Promessa

L’idea di far sposare Curro con una delle figlie del Duca De Castroviejo farà gola a Don Lorenzo. Il Capitano accetterà di recarsi nelle terre del suo probabile futuro suocero per combinare le nozze mentre Don Alonso vorrà risolvere le cose in altro modo e penserà di vedere metà dei terreni per ricavarci una buona quantità di denaro per andare avanti altri mesi. Catalina non sarà d’accordo con lui. La ragazza penserà che sia invece da mettere in pratica una nuova strategia economica e di raddoppiare le coltivazioni con nuove strategie agricole che lei ha già in mente.

La Promessa Anticipazioni: Catalina e Martina alleate per salvare la famiglia

Catalina avrà le idee chiare e cercherà di convincere suo padre a darle retta. La ragazza sarà sicura che raddoppiando le coltivazioni riusciranno a trovare la soluzione ai loro guai. Il marchese avrà una reazione molto ferma e si opporrà con ogni mezzo ma sua figlia non si perderà d’animo e si accorderà con Martina, ora proprietaria di una parte delle terre, per mettere in pratica le sue mosse e salvare la famiglia dalla bancarotta. Questo accordo farà infuriare i marchesi, che saranno costretti ad agire in modo subdolo alle spalle della loro adorata nipote.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.