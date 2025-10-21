La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Il momento degli addii arriverà inesorabile e nessuno potrà impedire che questo accada. Nella puntata de La Promessa, in onda il 22 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Pia deciderà di lasciare Don Ricardo, disillusa che la loro relazione possa andare avanti ma soprattutto al corrente del fatto che il maggiordomo teme di essere ancora innamorato di sua moglie e glielo ha rivelato. Intanto Padre Samuel informerà la servitù di essere in procinto di lasciare la tenuta e che, probabilmente, verrà trasferito molto lontano. Come la prenderà Maria? Alonso chiederà a Don Romulo di aiutarlo in questo momento molto difficile, stilando una lista di possibili licenziamenti qualora la situazione di facesse ancora più drammatica. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Don Ricardo rivela a Pia una verità sconcertante

Dopo la rissa con Santos, Don Ricardo si è fatto ancora più cupo e intrattabile. Il maggiordomo si sente in colpa per aver mentito a suo figlio ma non ha potuto fare altrimenti con lui. La verità su sua madre, quella vera, non poteva essere rivelata, non con lui bambino. Il fatto è che Ana, sua moglie, è ancora viva e potrebbe persino tornare nella sua vita se suo figlio deciderà di cercarla e questo ha messo Ricardo in grande difficoltà con Pia, a cui rivelerà di non essere convinta di non provare più alcun tipo di sentimenti per la sua consorte. Questa confessione farà prendere a Pia una decisione sconvolgente ma necessaria.

Pia lascia Don Ricardo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Ricardo rivelerà a Pia di temere di amare ancora sua moglie. Nonostante quello che ha fatto, ovvero essere scappata con un altro uomo, il maggiordomo sente di non aver ancora dimenticato il loro matrimonio e questo, ovviamente, rende la sua relazione con la cameriera impossibile o quantomeno dolorosa. Pia non potrà certo dividere il cuore di un uomo con un’altra donna, che probabilmente tornerà, e prenderà la decisione di rompere con lui e di farlo senza troppi indugi. Per la madre di Dieghito non sarà facile ma sarà meglio una sofferenza ora che un rimpianto, con pianto, domani. Intanto Padre Samuel informerà tutti della sua imminente partenza per un luogo probabilmente molto lontano. Per Maria sarà un vero shock.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso ha bisogno di aiuto

La crisi economica in cui sono caduti i marchesi è terribile e presto potrebbe portare Don Alonso a fare dei tagli al suo personale. Il nobile non ha più molte alternative e pur accettando il prestito di Don Lorenzo, le cose non miglioreranno presto (anche perché dovrà e vorrà restituirgli il denaro al più presto). Alonso chiederà a Don Romulo di dargli una mano stilando una lista di persone che ritiene possano essere licenziate senza minare troppo l’equilibrio della tenuta e il maggiordomo sarà purtroppo costretto a farlo, anche se preferirebbe di gran lunga evitarlo.

