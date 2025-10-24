La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2025: Per Maria e Padre Samuel sarà davvero un addio?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 ottobre 2025. Ecco le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Per Maria e Padre Samuel potrebbe esserci presto un addio per sempre. Nella puntata de La Promessa in onda il 25 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la cameriera cercherà di fermare il suo innamorato e di parlare del loro bacio, che non può e secondo lei non deve essere dimenticato. Il sacerdote però tenterà di sviare e pensare alla sua partenza. Intanto Cruz continuerà a cercare il traditore che ha messo lei e la sua famiglia in pericolo ma dovrà guardarsi le spalle da Leocadia, con cui tenterà di fare pace ma senza grande successo. Ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Maria e Padre Samuel si diranno davvero addio?

Tra Maria e Padre Samuel la passione è irresistibile e purtroppo per loro, nessuno è riuscito a tenersi lontano d’altro. I due si sono di nuovo baciati ed è chiaro che sia nato un sentimento. Maria è certa di essersi innamorata mentre il sacerdote vuole rimanere fedele ai suoi voti, nonostante abbia intrapreso questo cammino solo per salvarsi dalla povertà. Per questo motivo ha deciso di lasciare La Promessa e ha informato tutti di essere in procinto di andarsene. La Fernandez è disperata e cercherà in ogni modo di impedire la sua partenza, che lo porterà – come lui ha detto – molto lontano dalle tenute dei Lujàn.

La Promessa: Cruz alla ricerca del colpevole ma….

I Lujàn sono rovinati! Le foto del matrimonio di Manuel con una domestica e le voci sulla relazione tra il giovane marchese e la cameriera, sono ormai diventate di dominio pubblico e nessun nobile o imprenditore, vuole avere rapporti economici con una famiglia che ha fatto sposare il proprio erede con una serva. Le casse del marchese si stanno lentamente svuotando e mentre lui dovrà trovare una soluzione per impedire la bancarotta, Cruz cercherà di stanare il traditore ovvero colui che ha fatto trapelare la notizia delle nozze e ha messo tutti loro in grande difficoltà.

Cruz capirà che Leocadia è già entrata in azione? Ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

La marchesa cercherà di scoprire chi li ha traditi e Jana le darà una mano, inconsapevolmente. Ma Cruz capirà davvero chi ha voluto rovinarli e che questa persona corrisponde al nome della sua più acerrima nemica, un tempo la sua più fedele spalla? Cruz si è umiliata con Leocadia e le ha chiesto perdono per quello che è successo in passato ma la donna non ha alcuna intenzione né di perdonarla né di tornare indietro sui suoi passi. Si prenderà la sua rivincita e Jana – così come Curro – saranno pedine nelle sue mani.

