TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa | La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2025: Per Maria e Padre Samuel sarà davvero un addio?
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2025: Per Maria e Padre Samuel sarà davvero un addio?

Silvia Farris

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 ottobre 2025. Ecco le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2025: Per Maria e Padre Samuel sarà davvero un addio?

Per Maria e Padre Samuel potrebbe esserci presto un addio per sempre. Nella puntata de La Promessa in onda il 25 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la cameriera cercherà di fermare il suo innamorato e di parlare del loro bacio, che non può e secondo lei non deve essere dimenticato. Il sacerdote però tenterà di sviare e pensare alla sua partenza. Intanto Cruz continuerà a cercare il traditore che ha messo lei e la sua famiglia in pericolo ma dovrà guardarsi le spalle da Leocadia, con cui tenterà di fare pace ma senza grande successo. Ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Maria e Padre Samuel si diranno davvero addio?

Tra Maria e Padre Samuel la passione è irresistibile e purtroppo per loro, nessuno è riuscito a tenersi lontano d’altro. I due si sono di nuovo baciati ed è chiaro che sia nato un sentimento. Maria è certa di essersi innamorata mentre il sacerdote vuole rimanere fedele ai suoi voti, nonostante abbia intrapreso questo cammino solo per salvarsi dalla povertà. Per questo motivo ha deciso di lasciare La Promessa e ha informato tutti di essere in procinto di andarsene. La Fernandez è disperata e cercherà in ogni modo di impedire la sua partenza, che lo porterà – come lui ha detto – molto lontano dalle tenute dei Lujàn.

La Promessa: Cruz alla ricerca del colpevole ma….

I Lujàn sono rovinati! Le foto del matrimonio di Manuel con una domestica e le voci sulla relazione tra il giovane marchese e la cameriera, sono ormai diventate di dominio pubblico e nessun nobile o imprenditore, vuole avere rapporti economici con una famiglia che ha fatto sposare il proprio erede con una serva. Le casse del marchese si stanno lentamente svuotando e mentre lui dovrà trovare una soluzione per impedire la bancarotta, Cruz cercherà di stanare il traditore ovvero colui che ha fatto trapelare la notizia delle nozze e ha messo tutti loro in grande difficoltà.

Cruz capirà che Leocadia è già entrata in azione? Ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

La marchesa cercherà di scoprire chi li ha traditi e Jana le darà una mano, inconsapevolmente. Ma Cruz capirà davvero chi ha voluto rovinarli e che questa persona corrisponde al nome della sua più acerrima nemica, un tempo la sua più fedele spalla? Cruz si è umiliata con Leocadia e le ha chiesto perdono per quello che è successo in passato ma la donna non ha alcuna intenzione né di perdonarla né di tornare indietro sui suoi passi. Si prenderà la sua rivincita e Jana – così come Curro – saranno pedine nelle sue mani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
news VIP Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
anticipazioni TV X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
La forza di una donna Anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp. Ecco perché
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp. Ecco perché
Amici, Alessio Bernabei a cuore aperto: "Mi odiavo, negli anni ho dovuto indossare molte maschere"
news VIP Amici, Alessio Bernabei a cuore aperto: "Mi odiavo, negli anni ho dovuto indossare molte maschere"
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?
Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
news VIP Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"
news VIP Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV