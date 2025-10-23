La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2025: Cruz si umilia e chiede perdono a Leocadia, si salverà dalla sua vendetta?

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 ottobre 2025. Ecco le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Cruz tenterà l’impossibile e l’inaspettato almeno da lei, una donna che non ha mai chiesto scusa nella sua vita. Nella puntata de La Promessa in onda il 24 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la marchesa chiederà perdono a Leocadia nella speranza che la sua (ex) amica rinunci alla sua vedetta. Ma la madre di Angela lo farà davvero o non potrà mai dimenticare quello che la nobile ha fatto contro di lei? Intanto Jana chiederà a Teresa di lasciare che sia lei a indagare sulla camera segreta mentre Maria Fernandez cercherà di convincere Padre Samuel a restare ma lui sarà convinto che sia arrivato il momento di andarsene ma soprattutto di allontanarsi da lei. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2025: Cruz chiede perdono a Leocadia, fermerà la sua vedetta?

Petra ha messo in guardia Cruz dal potere che Leocadia ha conquistato tra i nobili. La donna si sta rivelando molto più pericolosa del previsto e questo grazie alla rete di conoscenze che si è costruita intorno. La marchesa ha cominciato a sentirsi veramente in pericolo; sa perfettamente che la sua ex amica vuole vendicarsi di lei e che farà di tutto per fargliela pagare. Del resto è stata lei a organizzare il suo assassinio e sarebbe davvero morta se Don Romulo non si fosse mosso a pietà per la sua gravidanza. Cruz avrà quindi un’unica e sola chance per farcela: chiedere scusa a Leocadia e piegarsi a fare una cosa che non avrebbe mai e poi mai fatto se non fosse stata costretta dalle circostanze. Ma la madre di Angela riuscirà a perdonarla? Basterà vederla così tanto umiliata per cambiare idea e non volerla vedere distrutta per sempre? Abbiamo i nostri dubbi.

La Promessa: Jana vuole indagare sulla stanza segreta… da sola

Pia ha rivelato a Jana un segreto che cambierà per sempre la vita della ragazza. La cameriera le ha confessato che Teresa, Vera, Marcelo e Lope hanno trovato una stanza nascosta dietro agli appartamenti di Cruz e al loro interno hanno scoperto delle lettere scritte da Dolores, sua madre. La ragazza è rimasta senza parole e ha cominciato a pensare di essere molto vicina a quella verità che sta cercando da tempo. Chiederà quindi a Teresa di darle tutte le informazioni in merito ma anche di farsi da parte e di lasciare che sia solo lei a indagare su questa camera, che potrebbe finalmente darle le risposte che cerca.

La Promessa Anticipazioni: Maria Fernandez dovrà dire addio a Samuel?

Cattive notizie in arrivo per la bella Maria. Sì perché Padre Samuel continuerà a dire di voler lasciare per sempre la tenuta e di essere pronto a trasferirsi molto lontano, in un posto che la Fernandez non potrà mai raggiungere. Il sacerdote vorrà cambiare aria anche per via del bacio con la cameriera e per Maria sarà un vero shock. La giovane cercherà di fermarlo ma non riuscirà a convincerlo a restare e si preparerà per dirgli addio. Lo saluterà davvero o c’è ancora speranza che rimanga?

Foto Credit: © RTVE

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.