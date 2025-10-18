TGCom24
La Promessa Anticipazioni 19 ottobre 2025: Maria Fernandez con il cuore spezzato, chiarirà mai con Samuel?

Silvia Farris
Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 19 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa Anticipazioni 19 ottobre 2025: Maria Fernandez con il cuore spezzato, chiarirà mai con Samuel?

Nella puntata de La Promessa in onda il 19 ottobre 2025, alle ore 19.45 su Rete4, Maria sarà sempre più dispiaciuta di come si sono messe le cose tra lei e Samuel. Le anticipazioni ci rivelano che i due continueranno a non chiarirsi dopo il loro bacio e mentre il sacerdote fingerà noncuranza, la cameriera non riuscirà proprio a togliersi dalla mente quanto accaduto e le sensazioni provate. Intanto Angela proseguirà con le sue indagini e sarà sempre più curiosa di sapere cosa sia successo tra Curro e Martina e se ci siano dei sentimenti tra loro. Cruz vorrà invece scoprire chi l’ha tradita ma si convincerà sempre di più di dover pagare a caro prezzo questa verità. Inaspettatamente e senza volerlo, Jana le darà una mano a fare luce su quanto accaduto. Ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 19 ottobre 2025: Maria in lacrime, Padre Samuel tiene le distanze

Tra Padre Samuel e Maria è scoccato un bacio ed è palese che tra i due ci siano dei forti sentimenti. La situazione è però molto complicata per via dell’abito talare che il giovane porta e sebbene lui – per sua stessa ammissione - non si sia avvicinato al sacerdozio per vocazione, non se la sente di tradire il suo giuramento. Maria ne sta soffrendo tantissimo e continuerà a farlo soprattutto perché il prete le negherà qualsiasi confronto. Non vorrà infatti parlare di quello che è accaduto tra loro e si opporrà a un incontro con lei. La cameriera si sentirà respinta e proprio indesiderata.

Cruz pronta a stanare il suo traditore, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Cruz non ha digerito l’articolo denigratorio contro la sua famiglia e vuole sapere, a tutti i costi, chi l’abbia tradita. Qualcuno ha chiamato i fotografi al matrimonio di Manuel e Jana e con le sue foto ha fatto scatenare lo scandalo contro i Lujàn. In lei c’è un grande desiderio di vendetta e non smetterà di indagare per capire chi le abbia dato una stilettata sulla schiena. La nobile sarà ben consapevole che per arrivare alla verità dovrà pagare un prezzo altissimo ma si stupirà anche che a darle una mano, senza volerlo, sarà proprio Jana.

La Promessa Anticipazioni: Angela sempre più incuriosita da Curro

Angela indaga su Curro e vuole scoprire che cosa ci sia stato tra lui e Martina. La ragazza ha capito perfettamente che il giovane è rimasto turbato sia dal suo incontro con la marchesina al ballo dei conti di Ballester sia dal suo ritorno alla tenuta, con tanto di fidanzato. Gatta ci cova e lei lo capirà! Ma la sua curiosità sarà motivata da ben altro che una semplice sete di sapere. Sì perché sarà sempre più intrigata dal nobile giovanotto che troverà molto affine a lei. Possibile che stia cominciando a provare un certo interesse amoroso?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

Silvia Farris
