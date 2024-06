La Promessa Anticipazioni 18 giugno 2024: Jana e Abel non ci rinunciano. Troveranno il figlio di Pia con l'aiuto di Manuel!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 18 giugno 2024. Nell’episodio Jana e Abel chiederanno a Manuel una mano per introdursi nel convento e cercare il figlio di Pia. Curro affronterà Martina faccia a faccia.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 18 giugno 2024, alle ore 15.45, Jana e Abel non si lasceranno abbattere dai loro fallimenti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due penseranno di riprovare a introdursi nel convento ma avranno bisogno dell’aiuto di Manuel. Il marchese accetterà con slancio di dar loro una mano. Intanto Martina si sentirà sempre più schiacciata dagli eventi. La giovane è ancora profondamente innamorata di Curro ma non può sottrarsi alle richieste dei suoi genitori. Maria spronerà ancora una volta Salvador a farsi operare mentre Cruz e Don Alonso non smetteranno di discutere contro Margarita e Fernando. Curro si recherà da Ramona per avere informazioni in più sul suo passato ma la donna fingerà di non sapere niente di più di quanto abbia già detto. Più tardi, il giovane conte penserà di affrontare faccia a faccia Martina, per capire che intenzioni abbia con Antonio e con il suo matrimonio.

Anticipazioni La Promessa: Abel e Jana non gettano la spugna e chiedono aiuto a Manuel

Jana e Abel sono tornati alla tenuta con un nulla di fatto. I due hanno cercato di introdursi all’interno del convento ma senza riuscirci. Il dottore e la cameriera sono convinti che le suore di Villalquino nascondano un grande segreto e sono determinati a scoprire se il neonato sia davvero nelle loro mani. Cominceranno a escogitare un piano per provare di nuovo a entrare nella struttura ma avranno bisogno di una mano. L’unica persona che potrà dare loro un aiuto sarà Manuel. Il marchese accetterà di slancio e sarà contento di poter dare il suo contributo a scoprire cosa sia davvero successo al bambino.

La Promessa Anticipazioni: Maria ci riprova con Salvador

Maria non è convinta che la decisione di Salvador sia quella giusta e vorrebbe che il ragazzo cambiasse idea. La Fernandez lo pregherà un’altra volta di sottoporsi all’intervento chirurgico che potrebbe restituirgli la vista e stavolta il ragazzo non sarà poi così tanto brusco come in passato. Che in lui si stia facendo largo l’ipotesi di provare a guarire? Intanto Jimena e Manuel potrebbero trasferirsi a Madrid da un momento all’altro. La marchesa è convinta di voler lasciare la tenuta, soprattutto perché non può più fingere di essere incinta. Cruz non vuole però permettere a lei e a suo figlio di andarsene e chiederà a Manuel di intervenire per far cambiare idea alla moglie.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro e Martina a confronto

Curro tornerà da Ramona per avere notizie sul suo passato. La donna non accetterà di rispondere alle sue domande e farà finta di non sapere altro rispetto a quello che ha già confessato. Il giovane conte tornerà a casa sconsolato e, dopo aver a lungo parlato con Jana, deciderà di affrontare faccia a faccia Martina, con cui non ha avuto modo di chiarirsi dopo la sua fuga. La ragazza non saprà però ancora cosa rispondergli, visto che continuerà a essere tormentata dalle pressioni da parte dei suoi genitori e di Antonio, ora a La Promessa. La marchesina sarà però ancora molto innamorata del giovane fratello di Jana. Intanto proseguiranno le liti tra Don Fernando e Alonso e tra Cruz e Margarita.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.