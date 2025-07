La Promessa Anticipazioni 17 luglio 2025: Per Catalina è un colpo al cuore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Pelayo rivelerà a Catalina di aver cercato di provocarle un aborto intanto alla tenuta arriverà José Juan, il fratello di Paco.

Catalina scoprirà una verità tremenda che non avrebbe mai voluto sapere o meglio che non avrebbe mai voluto accadesse. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, ci rivelano che Pelayo confesserà alla fidanzata di aver cercato di farla abortire. Per la marchesina sarà un vero shock. La ragazza dovrà anche affrontare le voci che circolano su di lei e sul piccolo che porta in grembo e che le verranno riportate da Martina, molto preoccupata per lei. Intanto Don Alonso rivelerà a Don Romulo di non poter riassumere Pia. Il maggiordomo ne sarà molto deluso e informerà il marchese di voler dare le sue dimissioni. Alla tenuta arriverà un ospite inatteso: José Juan, il fratello di Paco. Cosa vorrà? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 17 luglio 2025: Catalina sconvolta da Pelayo

Pelayo si è rivelato un uomo terribile molto più di quanto pensassimo. Al ragazzo non è bastato aver cospirato con Don Lorenzo e con Cruz ma è arrivato persino a tentare di far abortire Catalina. Il conte ha confessato a Don Ricardo di non volere un figlio non suo e di aver portato la marchesina in prigione da Don Romulo con l’intento di farla stancare così tanto da farle perdere il bambino. Tentativo non riuscito e per lui problema non risolto. Il nobile deciderà finalmente di dire quello che prova alla compagna e confesserà a Catalina di averle voluto provocarle un aborto. Per la giovane sarà un vero e proprio shock ma vi anticipiamo che, costretta dalle situazioni, non si allontanerà da lui anzi affronterà Martina e mentirà anche alla cugina, che vorrà sapere se le voci circa la vera paternità del nascituro siano vero oppure no.

Don Romulo vuole licenziarsi, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Romulo è tornato a casa e spera che con il suo ritorno le cose si sistemino, soprattutto per Pia. Il maggiordomo ha pregato il marchese di intercedere presso Cruz e di convincerla a riassumere la cameriera, costretta a fingere la sua morte per salvarsi dalle grinfie del suo perfido marito. Don Alonso lo informerà di non poterlo accontentare e di non aver più spazio per riaccogliere l’ex governante, invisa sia a sua moglie che, come sappiamo, a Petra. Romulo ha dimostrato già da tempo di avere un profondo affetto per Pia, tanto da aver fatto testamento e lasciato tutto a lei. Non stupirà quindi la sua decisione di licenziarsi visto che le sue preghiere non sono state ascoltate.

La Promessa Anticipazioni: Arriva José Juan

Curro e Martina si sono lasciati ma il loro amore o meglio quello che è stato, costituirà un nuovo problema per loro. Un ospite inatteso busserà alle porte della tenuta e rivelerà essere José Juan, il fratello di Paco. La sua presenza farà tremare Curro, che capirà subito che il ragazzo non è venuto per portargli buone notizie ma anzi per cercare vendetta. E in effetti andrà subito al sodo, chiedendo al barone di rimediare ai suoi errori e al dolore che ha causato alla sua famiglia e a Julia. Ma cosa farà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.