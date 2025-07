La Promessa Anticipazioni 15 luglio 2025: Tra Martina e Curro è un addio e stavolta per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa del 15 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Curro e Martina decideranno di essere sinceri l'uno con l'altra e sceglieranno di lasciarsi. Intanto Manuel sarà deluso dall'atteggiamento di Jana.

Tra Curro e Martina arriverà il momento di dirsi addio e stavolta per sempre. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 15 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il baronetto confiderà alla marchesina di non provare più per lei gli stessi sentimenti e i due, di comune accordo, decideranno di lasciarsi. Intanto Santos seguirà i consigli di Petra e per spuntarla con suo padre comincerà a comportarsi in modo diverso con lui. Il ragazzo si renderà però presto conto che non è facile fare buon viso a cattivo gioco. Jana non sarà per nulla felice della decisione dei marchesi; la ragazza si sentirà nuovamente ricattata e non vorrà cedere alle richieste dei futuri suoceri. Questo però la porterà a deludere Manuel e a discutere con lui furiosamente. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella Soap.

La Promessa Anticipazioni 15 luglio 2025: Curro e Martina si lasciano

Sono ormai mesi che la situazione amorosa tra Curro e Martina non va come dovrebbe andare. Il loro amore, un tempo fortissimo, è ormai scemato, colpa di gelosie e di non detti ma anche colpa del tempo. Julia non è responsabile di quanto sta succedendo; sì indubbiamente il suo arrivo ha creato un po’ di fastidio ma la sua presenza ha alla fine portato alla luce problemi già esistenti e difficilmente risolvibili. Per questo nella nuova puntata de La Promessa Curro deciderà di essere sincero con Martina e di rivelarle di non provare più per lei gli stessi sentimenti. La marchesina dovrà ammettere di aver capito anche lei che tra loro non è più lo stesso e di aver quindi fatto un passo indietro che vuol dire una sola cosa: devono lasciarsi. Di comune accordo e senza troppi drammi, i due ragazzi si diranno addio, promettendosi però grande affetto per sempre.

La Promessa Anticipazioni: Santos cambia atteggiamento… e ha un doppio fine

Santos vuole la verità su sua madre ma non otterrà nulla, lo ha già capito, aggredendo suo padre o cercando di estorcergli la verità con la forza. Il giovane darà retta ai consigli di Petra e deciderà di cambiare atteggiamento e di mostrarsi affettuoso o meglio accomodante con Ricardo. L’obiettivo sarà solo uno, ovvero riuscire a strappare qualche informazione in più al maggiordomo e fare finalmente luce sul mistero della morte della sua mamma, che lui pensa sia stata uccisa. Santos crede Ricardo un assassino; in lui si è fatto largo l’idea che proprio il suo detestato genitore si sia liberato di sua moglie e abbia insabbiato il tutto. Ma sarà davvero così?

Jana fa infuriare Manuel, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

I marchesi hanno fatto la loro scelta e hanno detto sì al matrimonio tra Jana e Manuel, ovviamente con qualche dettame da rispettare. Il marchesino è stato molto felice di questa scelta ma non si sarebbe mai immaginato che la sua amata diventasse così tanto una furia. La ragazza non vorrà accettare nessun ricatto da parte dei suoi futuri suoceri e finirà per deludere il suo innamorato e per discutere con lui furiosamente. Manuel sarà molto infastidito dall’atteggiamento della cameriera e non capirà perché sia così restia ad accettare le clausole, per lui comprensibili, dei suoi genitori.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.