La Promessa Anticipazioni 16 luglio 2025: Vera e sua madre sotto scacco!

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 luglio 2025 su Rete4 vedremo Amalia sempre più in difficoltà. Don Lorenzo la tiene in pugno! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodi della Soap.

Per Vera e sua madre tutto si complica anzi si è già complicato. Nella puntata de La Promessa in onda il 16 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, si scoprirà che a mettere in giro le voci sul tradimento di Don Alonso è stata Amalia. La madre di Vera è sotto ricatto di Don Lorenzo, che ha scoperto la parentela tra lei e la cameriera di Cruz. Il conte ha minacciato la duchessa di rivelare il suo segreto e l’ha costretta a lavorare per lui. Teresa supplicherà di nuovo Don Ricardo di non dire nulla a Don Romulo ma il maggiordomo la gelerà un’altra volta. Intanto Alonso chiarirà ad Ayala che la sua presenza alla tenuta non è più gradita ma accetterà che rimanga, come grande favore, di cui dovrà ricordarsi. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Amalia Vera sotto scacco, ora è chiaro: ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa del 16 luglio 2025

Cruz è furiosa ma soprattutto stupita dal fatto che stiano circolando voci sull’infedeltà di Don Alonso. La marchesa ha capito che qualcuno, a lei molto vicino, vuole distruggerla. La marchesa ha chiesto aiuto a Don Lorenzo, che deve indagare su chi possa averla presa di mira. Peccato che la donna non sappia che è stato proprio il conte a silurarla. Lorenzo ha ricattato Amalia per distruggere Cruz e lo ha potuto fare perché è al corrente del suo grande segreto. Ha infatti scoperto che Vera è sua figlia e questa informazione gli è sembrata troppo succosa per non usarla a suo favore… e ci è riuscito!

La Promessa Anticipazioni: Teresa passa alle suppliche ma Don Ricardo è irremovibile

Marcelo e Teresa sono terrorizzati. I due hanno il terrore che il loro segreto li distrugga e sono certi che se Don Romulo venisse a scoprire tutto, per loro non ci sarebbe scampo. Teresa supplicherà Ricardo di non dire nulla al suo collega ma il maggiordomo dovrà ancora una volta gelarla, ribadendo di dover essere sincero. Per i due fratelli si prevedono grossi guai in vista e potrebbe scoppiare un vero e proprio putiferio, impossibile da arginare. Don Ricardo dirà davvero tutta la verità a Romulo o ci riserverà qualche sorpresa?

La Promessa: Ayala rimarrà alla tenuta?

Don Alonso non si lascerà scappare l’occasione per umiliare Ayala e prendersi la sua rivincita. Il marchese dirà chiaramente al conte che la sua presenza alla tenuta non è più gradita. Con Margarita lontana e decisa a non tornare, il padrone di casa non ritiene più opportuno che il suo ospite continui a bivaccare nella sua proprietà ma, con magnanimità, gli lascerà ancora del tempo per fare i bagagli e per riorganizzare il suo futuro che, evidentemente, non prevede un matrimonio. Che farà Ignacio? Capirà l’antifona e se ne andrà o si ostinerà sino a quando non verrà cacciato in malo modo?

