La Promessa Anticipazioni 19 luglio 2025: Amalia si ribella e minaccia Don Lorenzo!

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Amalia dice basta e intima a Don Lorenzo di stare lontano da lei e da Vera!

Amalia dirà basta e si ribellerà a Don Lorenzo nella puntata de La Promessa in onda il 19 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che la duchessa, stanca di stare al gioco del conte, tornerà alla tenuta e intimerà al Capitano di smetterla di minacciarla e di stare lontano da lei e sua figlia. Poi informerà Vera di stare molto attenta alle mosse dello spregevole nobile, che potrebbe tornare all’attacco. Intanto Martina non riuscirà a capire lo strano rapporto che si è creato tra Lorenzo e Ayala e deciderà di affrontare di petto il padre di Curro. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa: Don Lorenzo tiene Amalia e Vera sotto scacco

Amalia e Vera sono sotto scacco… almeno sino a ora. Don Lorenzo ha scoperto che la duchessa è la madre della cameriera della tenuta e questa informazione è stata davvero molto succosa per lui. Sicuro che le due stiano facendo di tutto per non far sapere al duca di Carril dove sia sua figlia, il Capitano ha ricattato Amalia, costringendola a mettere in giro voci sul tradimento di Don Alonso, in cambio del suo silenzio. La nobile però non sopporterà più di stare al suo sporco gioco e alzerà con coraggio la testa.

La Promessa Anticipazioni 19 luglio 2025: Amalia si ribella

Amalia dimostrerà ancora una volta di essere una donna forte. La duchessa non ha tradito la fiducia di sua figlia e anzi le sta permettendo di rimanere alla tenuta nonostante tutto. Ma quando Don Lorenzo ha scoperto tutto si è trovata costretta a cedere ai suoi ricatti ma non durerà molto. La duchessa alzerà la testa, tornerà alla tenuta e intimerà al Capitano di smetterla di tormentarla e di non provare ad avvicinarsi a Vera. Proteggerà a ogni costo la sua bambina e il loro segreto. Poco dopo il confronto con il conte, Amalia metterà in allerta la cameriera e le dirà di stare attenta alle mosse del De La Mata.

Martina vuole la verità, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Lorenzo ricatta Amalia ma è a sua volta ricattato da Ayala. Il conte ha imposto al Capitano di aiutarlo a ritrovare Margarita e lo ha minacciato di rivelare delle informazioni importanti e scottanti su di lui. Martina si è resa conto dello strano comportamento dei due uomini, fin troppo uniti e stranamente complici. Alla marchesina non piacerà questa alchimia tra i due e capirà che è successo qualcosa. Per scoprirlo deciderà di affrontare di petto Lorenzo, determinata ad avere spiegazioni immediate.

