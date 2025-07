La Promessa Anticipazioni 13 luglio 2025: Marcelo e Teresa tremano di paura. Il loro segreto li distruggerà?

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa del 13 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Marcelo e Teresa avranno paura che Don Ricardo riveli a Don Romulo il loro segreto. Sarebbe veramente la fine!

Marcelo e Teresa hanno molta paura che il loro segreto possa causare dei guai a entrambi. Nella puntata de La Promessa in onda il 13 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, i camerieri spereranno che Don Ricardo non riveli a Don Romulo quello gli hanno confidato. Il maggiordomo, fedelissimo ai marchesi, potrebbe infatti prendere provvedimenti e cacciare entrambi i fratelli. Maria intanto sarà sempre più sulle spine, turbata dalle voci sul tradimento di Salvador mentre Manuel sarà molto teso; il marchesino ha speso tutti i suoi soldi per salvare Don Romulo e ora non ha più denaro per vivere la sua vita con Jana lontano dalla tenuta. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 13 luglio 2025: Marcelo e Teresa in pena per il suo futuro

Don Ricardo si è infuriato con Marcelo e ha minacciato il ragazzo di licenziamento. Teresa è dovuta intervenire in fretta per evitare che il maggiordomo prendesse davvero questi provvedimenti e ha deciso, sotto consiglio di Maria, di essere sincera con lui. Ha quindi rivelato al suo responsabile che lei e Marcelo non sono marito e moglie ma fratello e sorella e quindi il bacio tra il giovane valletto e Rachel non è un vero tradimento. Teresa ha pregato Don Ricardo di non dire nulla a Don Romulo, tornato alla tenuta ma lui le ha confessato di non poterla accontentare e di dover informare anche il suo collega. Questo ha messo i due fratelli in grande difficoltà e per loro il futuro sarà sempre più incerto.

La Promessa Anticipazioni: Maria è inconsolabile

Maria ha scoperto il tradimento di Salvador e non trova pace. In paese circolano voci che il cameriere, ora valletto personale di un conte, abbia voltato le spalle alla sua fidanzata e la Fernandez vorrebbe averne certezza. Peccato però che, diversamente da quanto desiderato, non riesca a mettersi in contatto con la presunta nuova fiamma del suo giovane amore. Maria troverà conforto nelle parole del nuovo sacerdote di Lujàn, un ragazzo molto affascinante… forse troppo! Catalina invece comprenderà molto presto che la presenza di Pelayo al suo fianco non è poi così tanto positiva come immaginava.

Manuel nei guai, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Romulo è tornato a casa ed è tutto merito di Manuel. Il marchesino ha speso tutti i suoi risparmi per corrompere Burdina e per convincerlo a rilasciare il maggiordomo. L’amore che il giovane ha dimostrato per Romulo è commovente ma presto si renderà conto che il sacrificio che ha fatto è più costoso di quanto si immaginasse. Sì perché ora, senza denaro, non potrà vivere la sua vita in modo indipendente e di conseguenza non potrà godersi il suo amore con Jana, lontano dalla famiglia e senza chiedere aiuto ai genitori. Insomma Manuel capirà di essere di nuovo alla mercé dei marchesi, pronti a rivelare ai due innamorati la loro decisione in merito alla loro unione.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.