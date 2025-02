La Promessa Anticipazioni 11 febbraio 2025: La vendetta di Jimena si abbatte su Cruz!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 11 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Cruz sarà sconvolto dalla notizia che i marchesi de Sotoblanco non li vogliono come loro ospiti. La marchesa capirà che si tratta della vendetta dei genitori di Jimena.

Cruz affronterà uno dei suoi peggiori incubi: la vendetta di Jimena! Nella puntata de La Promessa in onda l’11 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Maria Antonia e Alonso riveleranno alla marchesa una novità agghiacciante. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due le diranno che i marchesi de Sotoblanco non li vogliono come ospiti al loro ballo a causa della partecipazione di Curro e Manuel alla guerra. Don Lorenzo però sarà più che mai convinto che questa esclusione sia dovuta all’intervento dei duchi de Los Infantes, che hanno trovato l’occasione giusta per vendicarsi della morte della loro figlia. Intanto Martina sarà costretta a cedere alle richieste anzi meglio dire alla pressione dei suoi zii e accetterà l’invito a teatro, per vedere l’opera, da parte del figlio dei Caicedo.

La Promessa Anticipazioni 11 febbraio 2025: Don Alonso e Maria Antonia hanno brutte notizie per Cruz

Cruz non vuole pensare a Manuel e cerca in tutti i modi di distrarsi dalla costante ansia che suo figlio sia morto. Non sono arrivate notizie fresche né sul marchese né su Curro e alla tenuta c’è grande tensione. La marchesa desidera trovare valide attività per non stare a crucciarsi ogni ora senza poter trovare pace ed è determinata a partecipare al ballo organizzato a casa dei marchesi de Sotoblanco. Don Alonso e Maria Antonia le daranno una brutta notizia. Le diranno che i nobili hanno rifiutato di inserirli tra i loro ospiti e che la motivazione sia il fatto che Curro e Manuel hanno deciso di partecipare alla guerra.

La Promessa Anticipazioni: Cruz subisce la vendetta di Jimena!

Don Lorenzo non crederà nemmeno per un momento che la motivazione dell’esclusione dal ballo sia la partecipazione alla guerra di Manuel e Curro. Il Capitano sarà invece convinto che si tratti della vendetta da parte dei duchi De Los Infantes. I genitori di Jimena hanno gelato Cruz già una volta e hanno promesso di farla pagare alla famiglia che ha causato la morte della loro bambina. I due hanno giurato di non avere pietà e pare che abbiano cominciato a tessere le loro trame, emarginando i marchesi De Lujàn dagli eventi mondani organizzati dalle famiglie più in vista della zona. Per Cruz sarà un vero shock.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Martina ha un nuovo corteggiatore

Martina si è opposta al matrimonio tra sua madre e Ayala e continuerà a osteggiare questo legame. La ragazza è certa che il conte non sia la persona giusta per Margarita e che la stia solo usando per avere le quote della tenuta, che la donna ha vinto a carte. La ragazza ha ragione ma per il momento ha le mani legate anzi dovrà cedere alle insistenti richieste da parte degli zii e accettare l’invito all’opera del figlio dei Caicedo. Cruz vorrà che la nipote le dia una mano per conquistarsi l’appoggio di una delle famiglie nobili a loro vicine e ostacolare così il piano dei Duchi De Los Infantes, decisi a distruggere la reputazione e la vita sociale dei marchesi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.