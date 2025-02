La Promessa Anticipazioni 13 febbraio 2025: Don Ricardo rivela a Pia di amarla... poi scatta il bacio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 13 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Don Ricardo si avvicinerà sempre più a Pia e le rivelerà il suo amore schioccandole un bacio sulle labbra.

Don Gregorio è in giro per la tenuta ma nessuno riesce a fermarlo. Nella puntata de La Promessa in onda il 13 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Pia sarà sempre più preoccupata per la presenza di suo marito alla tenuta. Nessuno sa dove si nasconda ma è chiaro che sia pronto a tornare all'attacco dopo essersi presentato all'improvviso nella camera della moglie. L’ex governante sarà costantemente sorvegliata da Policarpo e Antonio ma questa situazione finirà per distruggerla psicologicamente. Tutti si renderanno conto che sta male e che fatica a trovare la calma. Don Ricardo cercherà di rassicurarla e si avvicinerà a lei, tanto da confessarle il suo amore e baciarla.

Don Ricardo sarà d’aiuto anche per Vera. Riuscirà infatti a salvare la ragazza dalle grinfie di Santos, che rimprovererà per il suo comportamento molesto. Adriano, spinto da Tadeo, cercherà di avvicinarsi a Catalina ma quando le proporrà un appuntamento, la marchesina lo respingerà malamente.

La Promessa Anticipazioni 13 febbraio 2025: Pia è terrorizzata

Pia non ha più tempo, deve trovare una soluzione per sfuggire dalle grinfie del perfido Gregorio, che si è intrufolato nella tenuta e si è presentato nella sua stanza, per minacciarla. L’ex maggiordomo è pronto all’attacco e tutti, a La Promessa, lo sanno. È per questo che Don Romulo ha chiesto a Policarpo e ad Antonio di tenere d’occhio la cameriera e di proteggerla. Nonostante l’impegno di tutti, Pia non riesce a ritrovare la calma e ormai un senso di inquietudine l’ha completamente pervasa. Ha paura sia per la sua vita che per quella di Diego, che vuole proteggere a ogni costo dalla furia del criminale.

La Promessa Anticipazioni: Don Ricardo bacia Pia

Pia sta trovando l’appoggio di tutti i suoi amici. I domestici della tenuta sono tutti pronti ad aiutarla e sostenerla. Don Ricardo compreso. Il maggiordomo si è particolarmente affezionato all’ex governante e le ha promesso, più volte, di starle vicino. Vedendola così triste e spaventata, le confermerà il suo desiderio di non abbandonarla e, preso coraggio, le dichiarerà il suo amore. In un momento di profonda sintonia tra i due, scatterà un dolce bacio. Nonostante questo e nonostante Pia abbia finalmente trovato qualcuno che veramente tiene a lei, nella mente della cameriera si farà sempre più largo un pensiero: quello di andarsene!

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina rifiuta Adriano

Don Ricardo sarà fondamentale anche per Vera. Il maggiordomo salverà la ragazza da Santos, ormai ossessionato dalla cameriera tanto da non volerla lasciare in pace. Ricardo rimprovererà suo figlio per il suo comportamento e gli intimerà di smetterla. Il giovane però non lo starà nemmeno ad ascoltare. Intanto Adriano deciderà di riavvicinarsi a Catalina sotto suggerimento di Tadeo. Il ragazzo però non otterrà nulla. La marchesina sarà ancora offesa con lui e non accetterà l’invito del mezzadro, a cui risponderà in malo modo. Il rapporto tra Catalina e Adriano evolverà nel tempo e, ve lo anticipiamo, di due ragazzi riserveranno grandi sorprese.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.