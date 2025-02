Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 16 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Maria Antonia e Don Alonso si lasceranno andare a un bacio di cui si pentiranno immediatamente mentre Pia verrà seppellita senza alcuna cerimonia funebre.

Alla tenuta continuerà a essere grande tensione anche nella puntata de La Promessa in onda il 16 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che a creare ansia non sarà solo quanto appena accaduto a Pia ma anche i risvolti nel rapporto tra Maria Antonia e Don Alonso. I due si faranno ancor più vicini e arriveranno a lasciarsi andare a un bacio improvviso, di cui si pentiranno immediatamente per via di Cruz. Intanto Lope, sebbene ferito fisicamente e nell’orgoglio, si rifiuterà di indagare sulla rissa di cui è stato vittima. Salvador cercherà di convincerlo a fare chiarezza. Virtudes invece, che ha scoperto che sua madre è andata a trovare suo figlio senza dirle nulla, si rifiuterà di fare pace con Simona. La vicenda del suicido di Pia si concluderà nel più triste dei modi. La cameriera verrà sepolta lontano dalla tenuta e non ci sarà alcun funerale.

La Promessa Anticipazioni 16 febbraio 2025: Maria Antonia e Don Alonso si baciano

Tra Cruz e Don Alonso c’è sempre più freddezza. La tensione che ormai pervade la tenuta, ha portato i due ad allontanarsi l’uno dall’altra e a incolparsi a vicenda di essere la causa dei mali della loro famiglia. La vendetta di Jimena o meglio dei Duchi De Los Infantes contro i Lujàn sta dando i propri frutti e i marchesi sono sempre più isolati. La morte di Pia e la necessità di insabbiare quanto accaduto per non creare scandalo, hanno peggiorato la situazione e il marchese si è trovato ad approfondire la sua conoscenza di Maria Antonia e a considerare sempre più interessante e dilettevole la sua compagnia. L’amica di Cruz ha iniziato a provare dei sentimenti per Alonso ma ha cercato di tenersi ben lontano da lui per non mettere a rischio la sua amicizia. Ma in un momento di vicinanza e di intensa complicità, i due finiranno per darsi un bacio.

La Promessa Anticipazioni: Lope non vuole indagare su chi lo abbia picchiato

Maria Antonia e Don Alonso si pentiranno immediatamente del bacio che si sono scambiati. I due non vorranno infatti causare alcun dolore a Cruz ma presto si capirà che è inevitabile che quanto accaduto provochi un vero e proprio terremoto. Sì perché Maria Antonia si è sinceramente invaghita del marchese e farà fatica a nasconderlo. Intanto Lope non vorrà indagare su chi lo abbia pestato brutalmente. Il ragazzo avrà ovviamente un’idea su chi possa essere stato ma cercherà di non mettersi ancora di più nei guai. Salvador lo spingerà a non rinunciare ad avere giustizia ma i consigli del cameriere non sortiranno un grande effetto.

La Promessa Anticipazioni: Virtudes non può perdonare Simona

Virtudes ha scoperto che sua madre è andata a trovare suo figlio senza dirle nulla ed è andata su tutte le furie. La ragazza affronterà Simona e le dirà a chiare lettere di non poterla perdonare per aver fatto una simile azione alle sue spalle, non dopo che lei le aveva chiesto di non mettersi più in mezzo agli affari della sua vita. Tra madre e figlia le cose torneranno a farsi complicate e stavolta potrebbe non esserci più alcuna speranza di pace. Pia è morta e Don Alonso ha dovuto insabbiare il tutto. Per evitare lo scandalo dovrà prendere un'ulteriore decisione, ovvero quella di seppellirla senza alcuna cerimonia funebre.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.