La Promessa Anticipazioni 12 febbraio 2025: Pia sbianca, Don Gregorio è nella sua camera ed è furioso!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 12 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Gregorio si presenta nella camera di Pia e la minaccia. Per la cameriera si mette molto male.

Don Gregorio diventerà sempre più pericoloso nella puntata de La Promessa in onda il 12 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’ex maggiordomo si intrufolerà in camera di Pia e la minaccerà senza pietà. Il criminale chiederà alla moglie di dirgli dove sia il piccolo Diego e lei gli mentirà dicendogli che il piccolo è morto poco dopo la nascita. Purtroppo le sue parole non convinceranno il manigoldo, che le dirà di essere pronto a tornare per portarla via per sempre con sé. Tutti alla tenuta si mobiliteranno per dare una mano alla cameriera, tutti tranne Petra, che vorrà invece che la sua nemica se ne vada. Cruz si sentirà sempre più frustrata per l’isolamento sociale a cui è costretta. La marchesa incolperà suo marito per aver permesso a Manuel di partire e Maria Antonia sarà pronta a consolare il marchese. Il legame tra i due si rafforzerà. Intanto Martina continuerà a opporsi al matrimonio della madre con il conte Ayala mentre Adriano tornerà da Catalina e stavolta i due sembreranno andare d’accordo. Lope se la prenderà contro Vera pensando, purtroppo erroneamente, che lei sia ormai fidanzata con Santos. In realtà il cameriere sta tenendo la povera ragazza sotto scacco con il suo segreto.

La Promessa Anticipazioni 12 febbraio 2025: Don Gregorio si intrufola in camera di Pia e la minaccia

Pia non ha più tempo e ha proprio le ore contate. La cameriera è perfettamente consapevole di essere in pericolo e che lo stesso valga per suo figlio. Ha già infatti capito che Don Gregorio è alla tenuta e che vuole lei. L’ex maggiordomo si presenterà nella sua camera e la farà sbiancare e tremare di paura. Gregorio vorrà sapere dove sia Diego ma Pia si rifiuterà di dargli informazioni sul suo bambino e mentirà dicendogli che il piccolo è morto poco dopo la nascita. Il criminale non le crederà nemmeno per un minuto e tornerà a farle paura dicendole che presto la porterà via dalla tenuta. Pia racconterà tutto ai suoi amici e Don Romulo si muoverà immediatamente per tenerla al sicuro. Petra invece sarà molto contenta di come si stanno evolvendo le cose e spererà che la sua nemica se ne vada.

La Promessa Anticipazioni: Cruz spinge Don Alonso tra le braccia di Maria Antonia

La vendetta di Jimena sta distruggendo Cruz o meglio la vendetta dei genitori della ragazza, i Duchi De Los Infantes, che non hanno alcuna intenzione di dimenticare cosa i marchesi abbiano fatto alla loro figlia. I nobili, grazie al loro titolo e alla loro influenza, stanno facendo terra bruciata intorno ai Lujàn. Cruz sarà furiosa dell’isolamento sociale che stanno vivendo e accuserà il marito di essere il responsabile di quanto sta succedendo. È stato lui infatti a non opporsi efficacemente alla partenza di Manuel per la guerra. Don Alonso sarà molto deluso dall’atteggiamento della moglie e troverà consolazione in Maria Antonia, sempre più vicina a lui. Lope sarà sempre più arrabbiato contro Vera. Il cuoco pensa che la ragazza si sia innamorata di Santos e la cosa lo fa infuriare più che mai. Peccato però che la verità sia ben altra e che il cameriere stia tenendo sotto scacco la giovane duchessina.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Adriano torna da Catalina

Catalina ha conosciuto Adriano, il nuovo mezzadro. Il ragazzo si è avvicinato alla marchesina sotto consiglio di Tadeo, che gli ha suggerito di chiederle dei consigli su come gestire al meglio le sue terre. Peccato però che tra i due ragazzi sia stato odio a prima vista. Adriano non ha voluto ascoltare minimamente la Lujàn, considerandola incapace, essendo nobile, di potergli dare il giusto sostegno. Catalina non ha sopportato questo suo atteggiamento e si è infuriata. Tadeo ha dovuto faticare e non poco per convincere il giovane mezzadro a dare una chance alla figlia di Don Alonso e il ragazzo si deciderà a tornare da lei. Tra i due stavolta andrà meglio e sembreranno pure andare d’accordo. Intanto Martina si opporrà ancora al matrimonio di sua madre e Ayala. Stavolta qualcuno l’ascolterà?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.