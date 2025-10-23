La forza di una donna Anticipazioni 24 ottobre 2025: Sirin smaschera Hatice con Enver!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 24 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin sta per mettere Hatice in cattiva luce con Enver, rivelandogli il suo segreto...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Hatice spinge Sirin con le spalle al muro. Quest'ultima, per uscirne e al contempo per riconquistare la fiducia paterna, decide di confessare ad Enver qual è la verità sull'origine del denaro che la mamma aveva spacciato per la sua liquidazione. In che modo reagirà il sarto?

La forza di una donna: Bahar sotto shock...

Bahar ha vissuto degli attimi di puro terrore. La poverina è caduta nella trappola di Sirin, recandosi all'appuntamento che credeva le avesse dato Sarp, ed invece l'sms ricevuto era stato scritto da Munir su ordine di Suat. Così, quando è arrivata sul posto indicato nel messaggio, Bahar si è ritrovata davanti ad una scena che non si sarebbe mai aspettata, e che le ha spezzato il cuore: un bambino che correva verso il marito, chiamandolo "papà". Per la giovane era tutto chiaro, gli anni che hanno trascorso separati, Sarp si è rifatto una famiglia, sposando un'altra donna e facendo altri figli con lei...

Nisan e Doruk tornano a casa... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Mentre entrava a conoscenza della verità - nel peggiore dei modi -, Bahar è stata raggiunta alle spalle da Munir, il quale doveva mostrarle un video a dir poco inquietante: nel filmato in questione c'erano i piccoli Nisan e Doruk in compagnia di uno sconosciuto. L'obiettivo di Munir era quello di farle capire che la cosa migliore che potesse fare, per il suo bene e per il bene dei figlioletti, era starsene zitta e buona. Fortunatamente, non è passato molto tempo da questo gesto intimidatorio, e Nisan e Doruk hanno fatto ritorno a casa sani e salvi...

Sirin sbugiarda Hatice con Enver, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 24 ottobre 2025 de La forza di una donna

Hatice stava riordinando la camera di Sirin quando si è improvvisamente imbattuta in qualcosa che ha attirato la sua attenzione, e l'ha messa sull'attenti. Non riuscendo a credere ai suoi occhi, la donna ha capito di dover pendere subito la figlia di petto per vederci più chiaro. Sirin, però, non è una sprovveduta, e così, per difendersi, sviando l'argomento, spost l'attenzione su un altro argomento: l'origine dei soldi che Hatice ha spacciato per la liquidazione, mentendo spudoratamente ad Enver. Anche per riconquistare la fiducia paterna, la perfida riccia racconta al papà che il denaro in questione era quello offerto loro da Sarp, che la moglie alla fine aveva accettato di nascosto, andando così contro la sua volontà...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.