TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp. Ecco perché
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp. Ecco perché

Francesca Simone

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 25 ottobre 2025 su Canale 5. A causa di Sarp, Piril ha un crollo nervoso...

La forza di una donna Anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp. Ecco perché

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 25 ottobre 2025 alle 14.20 circa, Bahar si accorge che è giunto il momento di andare oltre. Intanto, Yeliz annuncia di aver ottenuto un colloquio di lavoro. Sarp, invece, invia ad Enver una busta con un telefono ed un biglietto con la richiesta di farlo avere alla prima moglie, che dovrebbe richiamarlo al più presto. Il sarto, sospettoso, compone il numero in prima persona e a rispondere è proprio il genero. Nel frattempo, il piccolo Doruk sta iniziando a mostrare i primi segnali di gelosia nei confronti dei fratellastri. Parallelamente, Piril si sta infuriando con Sarp, perché quest'ultimo ha salvato il numero di Bahar come "Mia Bahar". La giovane ha una crisi di nervi. Infine, la protagonista decide di mettersi alla ricerca di un nuovo impiego...

La forza di una donna: Bahar volta pagina...

Bahar ha scoperto che Sarp si è rifatto una vita: lo ha visto con i suoi occhi in compagnia della nuova moglie e dei loro figlioletti. Con il cuore spezzato, la giovane si rende conto di non avere altra scelta, deve voltare pagina ed andare avanti, per il suo bene e soprattutto per quello dei piccoli Nisan e Doruk. Nel frattempo, c'è qualcun altro che si è messo in testa di riprendere in mano la propria vita. Yeliz, da troppo tempo ormai senza un lavoro stabile e di conseguenza un'entrata fissa, si è messa a cercare un nuovo impiego, ed ora sta annunciando con entusiasmo di aver ottenuto un colloquio di lavoro!

Doruk geloso... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver ha appena ricevuto una busta, ed il mittente è Sarp. Il sarto la apre e al suo interno ci trova un telefono ed un biglietto con su scritta la richiesta di farlo avere a Bahar, la quale dovrebbe richiamarlo quanto prima. Enver compone il numero in prima persona, e a risponde è proprio il genero. Intanto, Doruk sta cominciando a manifestare i primi segnali di gelosia nei confronti dei suoi fratellastri, i gemellini nati dal matrimonio di Sarp e Piril. In effetti, per il bambino non è per niente facile dover accettare di condividere il suo papà con altri, che - per giunta - per lui sono soltanto degli estranei al momento...

Piril ha un crollo nervoso, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 25 ottobre 2025 de La forza di una donna

Piril sta per fare una scoperta che la manderà su tutte le furie, e la porterà ad avere un brutto crollo emotivo. La mora si rende conto che Sarp ha salvato il numero di Bahar sul suo telefono come "Mia Bahar". Neanche a dirlo, Piril lo prende come un vero e proprio affronto, tanto che si scaglia contro il marito, e poi ha una crisi di nervi. Parallelamente, all'oscuro di tutto ciò, la nostra protagonista si dice pronta a rimboccarsi le maniche: si sente abbastanza in forma da poter cercare un nuovo lavoro. Ceyda si offre di accompagnarla per facilitarla nella ricerca...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
news VIP Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
anticipazioni TV X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2025: Per Maria e Padre Samuel sarà davvero un addio?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2025: Per Maria e Padre Samuel sarà davvero un addio?
Amici, Alessio Bernabei a cuore aperto: "Mi odiavo, negli anni ho dovuto indossare molte maschere"
news VIP Amici, Alessio Bernabei a cuore aperto: "Mi odiavo, negli anni ho dovuto indossare molte maschere"
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?
Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
news VIP Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"
news VIP Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV