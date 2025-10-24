La forza di una donna Anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp. Ecco perché

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 25 ottobre 2025 su Canale 5. A causa di Sarp, Piril ha un crollo nervoso...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 25 ottobre 2025 alle 14.20 circa, Bahar si accorge che è giunto il momento di andare oltre. Intanto, Yeliz annuncia di aver ottenuto un colloquio di lavoro. Sarp, invece, invia ad Enver una busta con un telefono ed un biglietto con la richiesta di farlo avere alla prima moglie, che dovrebbe richiamarlo al più presto. Il sarto, sospettoso, compone il numero in prima persona e a rispondere è proprio il genero. Nel frattempo, il piccolo Doruk sta iniziando a mostrare i primi segnali di gelosia nei confronti dei fratellastri. Parallelamente, Piril si sta infuriando con Sarp, perché quest'ultimo ha salvato il numero di Bahar come "Mia Bahar". La giovane ha una crisi di nervi. Infine, la protagonista decide di mettersi alla ricerca di un nuovo impiego...

La forza di una donna: Bahar volta pagina...

Bahar ha scoperto che Sarp si è rifatto una vita: lo ha visto con i suoi occhi in compagnia della nuova moglie e dei loro figlioletti. Con il cuore spezzato, la giovane si rende conto di non avere altra scelta, deve voltare pagina ed andare avanti, per il suo bene e soprattutto per quello dei piccoli Nisan e Doruk. Nel frattempo, c'è qualcun altro che si è messo in testa di riprendere in mano la propria vita. Yeliz, da troppo tempo ormai senza un lavoro stabile e di conseguenza un'entrata fissa, si è messa a cercare un nuovo impiego, ed ora sta annunciando con entusiasmo di aver ottenuto un colloquio di lavoro!

Doruk geloso... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver ha appena ricevuto una busta, ed il mittente è Sarp. Il sarto la apre e al suo interno ci trova un telefono ed un biglietto con su scritta la richiesta di farlo avere a Bahar, la quale dovrebbe richiamarlo quanto prima. Enver compone il numero in prima persona, e a risponde è proprio il genero. Intanto, Doruk sta cominciando a manifestare i primi segnali di gelosia nei confronti dei suoi fratellastri, i gemellini nati dal matrimonio di Sarp e Piril. In effetti, per il bambino non è per niente facile dover accettare di condividere il suo papà con altri, che - per giunta - per lui sono soltanto degli estranei al momento...

Piril ha un crollo nervoso, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 25 ottobre 2025 de La forza di una donna

Piril sta per fare una scoperta che la manderà su tutte le furie, e la porterà ad avere un brutto crollo emotivo. La mora si rende conto che Sarp ha salvato il numero di Bahar sul suo telefono come "Mia Bahar". Neanche a dirlo, Piril lo prende come un vero e proprio affronto, tanto che si scaglia contro il marito, e poi ha una crisi di nervi. Parallelamente, all'oscuro di tutto ciò, la nostra protagonista si dice pronta a rimboccarsi le maniche: si sente abbastanza in forma da poter cercare un nuovo lavoro. Ceyda si offre di accompagnarla per facilitarla nella ricerca...

