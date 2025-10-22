La forza di una donna Anticipazioni 23 ottobre 2025: Hatice fa una scoperta allarmante su Sirin...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 23 ottobre 2025 su Canale 5. Hatice scopre qualcosa su Sirin che la fa allarmare, e che la spinge a prenderla di petto...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di sasso. Nell'episodio in onda il 23 ottobre 2025 alle 16.10 circa, finalmente Bahar può tirare un sospiro di sollievo: Nisan e Doruk stanno bene, e tornano da lei sani e salvi. Al contempo, Hatice sta mettendo in ordine la stanza di Sirin, quando s'imbatte in qualcosa che attira la sua attenzione e la manda su tutte le furie. La donna prende la figlia di petto per chiarire le cose, ma Sirin potrebbe avere un asso nella manica...

La forza di una donna: Bahar cade in trappola...

Bahar è caduta nella trappola che le ha teso Sirin. Quest'ultima, contattata da Suat e Piril affinché potesse aiutarli a sbarazzarsi una volta per tutte della prima moglie di Sarp, si è messa subito ad escogitare un diabolico piano; in fin dei conti, in un certo senso, Sirin vive soltanto per causare problemi a Bahar. Allora, la nostra protagonista ha ricevuto un sms da parte del marito, che le chiedeva d'incontrarsi nella hall di un albergo, ma in realtà a scrivere il messaggio in questione era stato qualcun altro: Munir, su ordine del suo capo...

Nisan e Doruk rapiti... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ha raggiunto il luogo dell'incontro, impaziente di rivedere Sarp, ed invece si è ritrovata suo malgrado ad essere la spettatrice di una scena che le ha spezzato il cuore: un bambino che correva incontro all'uomo chiamandolo "papà". La poverina ha capito immediatamente che, in tutti questi anni in cui sono rimasti sperati, Sarp si è rifatto una vita, sposando un'altra donna e facendoci altri figli. Come se non bastasse, poco dopo è sopraggiunto Munir alle sue spalle per darle il colpo di grazia: le ha mostrato un video in cui i piccoli Nisan e Doruk erano in compagnia di un losco individuo...

Hatice sconvolta da Sirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 23 ottobre 2025 de La forza di una donna

Dopo attimi di puro terrore, finalmente Bahar può tornare a tirare un sospiro di sollievo. Nisan e Doruk tornano a casa, e sono sani e salvi. Peccato però che questo clima sereno non è destinato a durare molto a lungo. Hatice sta riordinando la stanza di Sirin, quando qualcosa attira la sua attenzione e la mette in allarme. La donna fa fatica a credere ai suoi occhi, benché sia consapevole del fatto che da sua figlia ci si possa aspettare davvero di tutto. Determinata a vederci più chiaro, Hatice si sta preparando a prendere Sirin di petto... e lo scontro sarà piuttosto infuocato!

