La forza di una donna Anticipazioni 22 ottobre 2025: Nisan e Doruk rapiti, Bahar è terrorizzata!

Francesca Simone

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 22 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar viene a sapere che Nisan e Doruk sono in compagnia di un losco individuo...

La forza di una donna Anticipazioni 22 ottobre 2025: Nisan e Doruk rapiti, Bahar è terrorizzata!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Munir è stato spietato con Bahar: le ha fatto vedere un video in cui ci sono i piccoli Nisan e Doruk insieme ad un perfetto sconosciuto. Il braccio destro di Suat ha messo la ragazza sull'attenti, consigliandole di andare via senza fare scenate, per il bene dei figlioletti. Questo gesto intimidatorio serve per farle capire di non potersi dire al sicuro, e che quindi farebbe meglio a starsene zitta e buona...

La forza di una donna: Bahar in pericolo...

Bahar era impaziente di rivedere Sarp. La poverina, dopo aver scoperto che l'adorato e compianto marito è ancora vivo, ha iniziato a cercarlo, desiderosa di poterlo rincontrare e parlarci a quattr'occhi. In fin dei conti, il loro primo ed ultimo faccia a faccia era stato piuttosto veloce, perché Sarp, ricercato da persone con le quali c'è ben poco da scherzare, non poteva restare tanto a lungo: si era presentato a casa sua soltanto per mettere Bahar sull'attenti, visto che anche lei ed i loro figlioletti, Nisan e Doruk, erano finiti nel mirino dei sopracitati scagnozzi...

Piril si allea con Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ha ricevuto un messaggio da parte di Sarp, il quale le chiedeva d'incontrarsi presso la hall di un dato albergo; lei, che non aspettava altro, si è immediatamente diretta verso il luogo dell'appuntamento senza farsi troppe domande. Ed invece, sarebbe stato meglio se se le fosse fatte. Bahar è caduta nella trappola tesale da Sirin, che, però, ha agito con la complicità di Piril e Suat. I tre, infatti, hanno lo stesso obiettivo, ossia sbarazzarsi una volta per tutte della giovane, visto che c'è la concreta possibilità che Sarp torni dalla sua prima famiglia...

Nisan e Doruk rapiti, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 22 ottobre 2025 de La forza di una donna

L'sms che Bahar ha ricevuto non era stato scritto da Sarp, bensì da Munir su ordine di Suat. Così, quando la nostra protagonista è giunta sul posto, ha assistito ad una scena che le ha spezzato il cuore: un bambino che correva verso il marito, chiamandolo "papà". Compreso che Sarp si è rifatto una vita durante questi anni trascorsi separati, Bahar ha avuto un crollo emotivo. Poi, però, è sopraggiunto Munir, che ora le sta mostrando un video sconvolgente: Nisan e Doruk in compagnia di un perfetto sconosciuto. L'uomo le sta imponendo di non fare scenate ed andarsene via, altrimenti i suoi figlioletti ne pagheranno le conseguenze. L'obiettivo del gesto intimidatorio è quello di far capire alla disgraziata che farebbe meglio a starsene zitta e buona, poiché non può dirsi al sicuro...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

