Il Segreto Trame dal 18 al 23 maggio 2020: Marcela affronta Alicia "Stai lontana da mio marito!"

Le trame della terza settimana di maggio rivelano che Marcela affronta Alicia, nel frattempo Marta bacia Adolfo e Raimundo inizia a diffidare seriamente di Isabel.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dal 18 al 23 maggio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 18 maggio 2020: Marta allontana Adolfo e tornata a casa, molto contrariata, dirà a Rosa che non porterà più le sue lettere. Su ordine di Francisca, Antonita va nei pressi dei boschi per raccogliere i fiori preferiti della Signora, quelli che Raimundo era solito regalarle.

Martedì 19 maggio 2020: Nonostante i pettegolezzi Marcela non vuole credere al fatto che Matias la stia tradendo con Alicia, decide quindi di chiedere spiegazioni direttamente al marito. Matias nega tutto, ma la sua espressione lo tradisce e Marcela inizia seriamente a sospettare. Intanto Raimundo, scoperta la tresca del nipote, cerca di ricordargli i suoi doveri nei confronti della famiglia.

Mercoledì 20 maggio 2020: Ignacio ha ottenuto l'ok per tornare a suo paese, ma le sue figlie sembrano non condividere la scelta di lasciare Puente Viejo e si alleano contro di lui. Marta si confida con Manuela e le racconta quanto accaduto tra lei e Adolfo e la donna le consiglia di allontanare Rosa da Adolfo.

Giovedì 21 maggio 2020: Don Ignacio non cede alla ribellione delle sue figlie e ribadisce loro di preparare i bagagli perchè presto si trasferiranno a Bilbao.

Venerdì 22 maggio 2020: I Rivoltosi affidano il compito a Matias di trasportare delle armi e il ragazzo è costretto a lasciare la città per qualche giorno. Nel frattempo Alicia si reca alla locanda per chiedere di Matias, ma Marcela furiosa decide di affrontarla. La Molino le intima di stare lontana dal marito. Dolores attende con preoccupazione l'ammenda per la vendita di contrabbando di tabacchi.

Sabato 23 maggio 2020: Rosa, vista l'imminente partenza, implora Marta di consegnare una sua lettera ad Adolfo. Marta acconsente, ma quando i due si trovano uno di fronte all'altro inevitabile scatta un bacio. Marta torna a casa sconvolta e si confida con Manuela. Rosa inizia a sospettare della sorella.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.