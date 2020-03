Il Segreto Anticipazioni 18 marzo 2020: Addio al buon Meliton. Puente Viejo è in lutto

Anticipazioni TV

Meliton viene ucciso mentre cerca di risolvere il caso dell'avvelenamento di Puente Viejo.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto in onda domani – mercoledì 18 marzo 2020 – scopriamo che mentre tutta Puente Viejo festeggia il matrimonio di Prudencio e Lola, Meliton decide di risolvere il caso da solo. Il vigilante si recherà da solo sul posto della sparatoria e si imbatterà in un uomo munito di fucile e...verrà ucciso. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Il gesto eroico avventato di Meliton in questa puntata de Il Segreto del 18 marzo 2020

Puente Viejo festeggia le nozze di Prudencio e Lola. Tutti i paesani cercano di distrarsi dalla tragedia che sta colpendo le loro terre, festeggiando l'amore che trionfa. Purtroppo però la felicità durerà ben poco. Se da una parte i novelli sposini si preparano a passare la loro vita insieme, dall'altra qualcuno – la cui identità non è ancora stata svelata – porrà fine all'esistenza del buon Meliton. Il vigilante, in un avventato gesto eroico, decide di cercare una pista da solo. Il suo obiettivo è quello di scoprire chi ha sparato contro di lui e i suoi amici, impedendo loro di raggiungere il luogo del contagio.

Il Segreto: Meliton viene ucciso

In questa puntata de Il Segreto dobbiamo dire addio a un altro personaggio. Meliton giungerà sul luogo del contagio e proprio come successo poco tempo prima, verrà raggiunto da colpi di fucile. Un uomo armato gli si presenta davanti, deciso a ucciderlo. In paese intanto Matias noterà l'assenza del suo amico e preoccupato, deciderà di lasciare la festa per correre a cercarlo. Sarà però troppo tardi! Il povero vigilante verrà trovato senza vita e con un messaggio in codice, da decifrare per arrivare alla soluzione del caso.

